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Банк «Левобережный» открыл корреспондентский счет в Ардшинбанке в армянских драмах

  • 23/11/2022, 10:41
Сотрудничество позволит клиентам банка, ведущим внешнеэкономическую деятельность, рассчитываться с иностранными партнерами в национальной валюте Армении.

Новости бизнесаБанк «Левобережный» постоянно расширяет свою корреспондентскую сеть, открывая клиентам новые каналы для отправки платежей и получения выручки в национальных валютах государств, с которыми они имеют деловые отношения.

ЗАО «Ардшинбанк» входит в топ-3 самых надежных банков Армении по версии Forbes. Как и «Левобережный», это универсальный банк, предоставляющий полный комплекс услуг для физических и юридических лиц. В числе приоритетных направлений деятельности для бизнеса – проектное финансирование крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях промышленности и энергетике Армении, а также кредитование МСП.

Помимо Ардшинбанка (Ardshinbank), у «Левобережного» открыты прямые корреспондентские счета в таких ведущих банках мира, как Commerzbank AG, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Halyk Savings Bank of Kazakstan и Raiffeisen Bank International AG.

Напомним, что Банк «Левобережный» имеет 25-летний опыт проведения валютных операций и предлагает участникам ВЭД полный комплекс услуг в сфере международных операций. Основные из них – осуществление международных расчетов, конверсионные операции, валютный контроль от постановки контракта на учет до завершения исполнения контрактных обязательств.

Получить консультацию по ведению ВЭД вы можете по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки


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