Второй и третий этапы строительства кампуса НГУ оценили в 5,1 млрд рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион на «Строительство кампуса мирового уровня» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно описанию закупки, второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра НГУ (НИЦ НГУ). Общая площадь здания составит более 11 тысяч кв. метров. Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Мощность — 180 сотрудников в смену.

Третий этап строительства — строительство учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (УНЦ НГУ). Общая площадь здания — более 12,5 тыс кв. метров. Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Общая численность студентов — 700 чел.

Общая площадь благоустройства для корпусов НИЦ НГУ и УНЦ НГУ – 14,8 тысяч кв. метров. Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

— Результатом работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешение на ввод в эксплуатацию, — говорится аукционной документации.

Начальная цена контракта — 5,1 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Основной объем финансирования предусмотрен на 2024 и 2026 годы.

Напомним, первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд. Генеральный проектировщик – ООО «Спектрум-холдинг».

Ранее редакция сообщала, что завершено возведение каркаса кампуса Новосибирского госуниверситета.