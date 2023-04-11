Потенциальный «мусорный» концессионер намерен взаимодействовать с протестующими «по ходу пьесы»

— В части протестных решений будем разбираться по ходу исполнения концессионного соглашения, — комментирует начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев перспективы взаимодействия муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» с общественниками, выступающими против строительства полигонов.

— Мы знаем результаты голосования конкурсной комиссии, — говорит Перязев. — Документ, который определяет победителя конкурса по Верх-Тулинскому полигону, ещё не подписан. Во-вторых, конкурсную документацию готовило правительство области. Мы являлись участником. Если мы будем являться победителями этих конкурсных процедур, то мы будем соблюдать требования документации, то, что будет прописано в концессионном соглашении.

Напомним, что муниципальное предприятие в настоящее время участвует в концессии по строительству мусорных полигонов в посёлках Верх-Тула и Раздольном. Как уже сообщалось ранее со ссылкой на члена конкурсной комиссии — заместителя председателя комитета Закобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко — по данным на 6 апреля, по ряду критериев в части строительства полигона в Верх-Туле лидировало МУП САХ. В то же время, по словам Дмитрия Перязева, об окончательной победе муниципального предприятия говорить пока преждевременно.

Что касается полигона в Раздольном, то результаты конкурса по нему пока неизвестны. Ожидается, что итоги будут подводиться в июне.

В то же время, как уже неоднократно сообщалось, будущее строительство полигонов неоднократно вызывало протесты жителей прилегающих территорий, а также поддерживающих их экологов и политиков. Последняя протестная акция состоялась 2 апреля в центре Новосибирска в сквере у театра «Глобус». В ней, по информации организаторов, приняли участие 160 — 170 человек.

Ранее редакция сообщала, сколько денег Новосибирская область получит на мусорный полигон в рамках инфраструктурного кредита.