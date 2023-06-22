Горнолыжный курорт Пихтовый гребень в Тогучине получил грант на модернизацию

— В рамках гранта собственники горнолыжного курорта «Пихтовый гребень» планируют модернизировать гостиницу, — сообщила на пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Как уточнили корреспонденту Infopro54 в пресс-службе министерства, речь идет о создании новых санузлов и душевых. На эти цели по госпрограмме компания получила 3 млн рублей.

ГЛК «Пихтовый гребень» находится в поселке Мирный Тогучинского района. Для катания открыты 3 трассы, расположенные на северном склоне горы. Протяженность спусков составляет 800 950 и 1000 м при перепаде высот 125 м. Гора оборудована канатной дорогой бугельного типа.

— На сегодняшний день — это одна из лучших трасс в Новосибирской области для тех, кто начинает кататься на горных лыжах, и идеальное место для любителей неэкстремального катания, — пояснили в министерстве.

— Мы на эту динамику повлиять не можем. В таких проектах очень много зависит от инвесторов, инициативы предпринимателей, их желания. Если они приняли решение развивать бизнес, то он даст результаты. К примеру, ГЛК «Юрманка» в этом году начал работать и получил большой поток гостей, — добавила Анна Павлова.

В целом, по словам Анны Павловой, не смотря на анонсированные проекты развития горно-лыжных курортов круглый год, пока в регионе они работают только в зимнее время. Во всяком случае, в другие сезоны по данным, которые компании предоставляют в Минэко, поток гостей у них нулевой.

Напомним, в «Юрманке» планировали построить инфраструктуру для запуска всесезонного горнолыжного комплекса, а также спортивно-туристского кластера.

Ранее редакция сообщала о том, что 9% посетителей отечественных горнолыжных курортов в минувшем сезоне были из Новосибирска.