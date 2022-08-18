Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

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У пилотного проекта экотехнопарка, которые ППК «Российский экологический оператор» планирует обкатать в Новосибирской области, уже пять потенциальных резидентов: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО.

Перспективы интересные

Об этом директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский сообщил на совете по инвестициям Новосибирской области, который состоялся на минувшей неделе. Эти компании, по его словам, готовы инвестировать в проекты по переработке мусора около 650 млн рублей и создать в общей сложности восемь производств. Совокупный объем переработки — более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год.

Все потенциальные компании-резиденты экотехнопарка связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология-Сибири». ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман (Входит в рабочую группу по доработке Концепции расширенной ответственности производителей, созданную при правительстве РФ, возглавляемую зампредом правительства Викторией Абрамченко. — Ред.) прокомментировал редакции интерес группы к экотехнопарку.

— Наши производства связаны со сбором и утилизацией отходов, а это основная специфика предполагаемого экотехнопарка, поэтому то, что нам было предложено стать его резидентами, — вполне логичное решение, — отметил Ритерман. — Перечень компаний, которыми мы будем заходить в экотехнопарк, еще не определен и зависит от многих параметров: сроков строительства, условий захода для резидентов, условий программ поддержки. Кроме того, мы должны проанализировать свои затраты по переносу производственных мощностей по переработке мусора на новые площадки. Плюс мы надеемся, что будут какие-то преференции для отрасли, которая экономически сложно окупаема, со стороны государства в виде мер поддержки.

— Пока, не зная всех вводных, я могу рассуждать только теоретически. Но от размещения всех наших производств в одном месте мы видим хорошую экономическую эффективность, — комментирует собеседник редакции. — Прежде всего, за счет сокращения логистических затрат. Кроме того, мы сможем оптимизировать процессы. К примеру, сейчас на наших предприятиях работают шесть погрузчиков, при размещении их на одной площадке нужно будет три единицы техники.

По его оценке, условия захода в парк резидентов должны быть разработаны до конца 2022 года. После этого будут приниматься конкретные решения не только ГК «Тайгер» и ее партнерами, но и другими участниками рынка.

Сейчас большая часть производств ГК «Тайгер» размещена на арендованных площадях. По предварительной информации, экотехнопарк будет предлагать резидентам участки в аренду с возможностью последующего выкупа. Ритерман не исключил, что в перспективе группа может разместить не только действующие производства по переработке мусора, но и открыть новые.

— Сейчас мы считаем затраты на перемещение оборудования по переработке тетрапака. Есть в работе несколько совершенно новых проектов по утилизации сырья, с которым еще не работают новосибирские компании. Мы постоянно ищем новые технологии и изучаем новые ниши рынка, — пояснил Кирилл Ритерман. — Как только ППК «РЭО» даст отмашку, мы будем готовы приступить к конкретной работе.

Директор ГК «Тайгер» считает, что старт работ на площадке экотехнопарка с большой долей вероятности произойдет не раньше 2023 года, так как сейчас начнется работа по согласованию мощностей, подготовке документов, в том числе подтверждающих, что резиденты готовы взять на себя обязательства по строительству промышленных объектов.

Важные нюансы

Директор и собственник ГК «Арктик Сити» Александр Волков сообщил редакции, что компания также подала заявку на включение в число резидентов экотехнопарка с проектом по переработке мусора. Она передана в МинЖКХ региона, но ответ ГК еще не получила.

— У меня была беседа с представителем ГК «РЭО» по телефону. В ходе разговора я задал два вопроса, на которые пока не получил ответа. Первый — какие льготы будут у резидентов, в том числе по аренде и налогам, так как возить сырье с правого берега на левый до Верх-Тулы и стоять в пробке по три-четыре часа нам сейчас экономически нецелесообразно. Проще для правобережья создавать еще один экотехнопарк, — говорит Волков. — Второй вопрос — что делать с территориальной схемой утилизации отходов. Сейчас экотехнопарк не в терхсеме и его работа будет нарушать терсхему. Здесь нужно вносить серьезные изменения. Мне сказали, что это будет сделано — посмотрим.

Собеседник редакции пояснил, что ранее «Арктик Сити» рассматривала возможность создания производства флекса из отходов пластика, а также выпуск тротуарной плитки. Проект не реализуется, так как мусорная реформа в регионе находится в подвешенном состоянии, и инвестиции в новые объекты в отрасли вкладывать рискованно.

Напомним, инициатор создания проекта — ООО «Экологический цифровой оператор» (Москва, создана в июле 2021 года, уставной капитал — 10 тысяч рублей). В составе парка запланированы научно-технический центр, транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура. Проектом предусмотрены площади, на которых может разместиться производство полимер-песчаных изделий, синтепона, утилизация элементов питания, ПЭТ-отходов, стекла, пластиковой и многокомпонентной упаковки, макулатуры. Объем инвестиций в инфраструктуру ЭПП должен превысить 1 млрд рублей, будут созданы 30 новых рабочих мест.

Ранее редакция рассказывала о перспективах развития левобережного полигона утилизации мусора в Новосибирске, которые озвучивает профильное министерство.