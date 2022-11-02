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Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

  • 02/11/2022, 09:00
бизнес
В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».

Спрос на услуги частных стационаров в городах-миллионниках стабильно очень высок. При этом далеко не все медицинские центры могут позволить себе удовлетворить эту потребность — в первую очередь из-за серьезных финансовых вливаний. В Новосибирске количество реализованных проектов такого формате можно пересчитать по пальцам. Один из них — новый стационар группы компаний «Эксперт» на улице Степной в левобережной части Новосибирска. О том, чем этот проект уникален — в интервью корреспондента Infopro54 с генеральным директором группы компаний Владиславом Шерстобоевым.

География работы

— Ваша сеть начинала свою работу в моноформате, специализирующемся на МРТ-диагностике. Почему вдруг решили открыть круглосуточный госпиталь?

— Действительно, в 2007 году мы начинали со специализации на МРТ-диагностике. Однако постепенно, по мере развития, получали запросы от пациентов на предоставление более широкого спектра услуг: люди хотели не просто диагностировать проблемы в здоровье, но и решить их. Так сначала появилась идея создания поликлинических отделений, а после и стационаров, причем не только в формате «классического» круглосуточного пребывания пациентов, но и в рамках быстрых операций, которые предполагают реализацию всей процедуры в течение дня или меньше. 3 года назад стационар был открыт в Иркутске, после в Перми и совсем недавно — в Новосибирске. Впрочем, в своем развитии мы уже вышли за пределы России, помогая пациентам в Армении и в Узбекистане.

— На данный момент сколько филиалов сети «Эксперт» работает в России?

— 69 медицинских центров всего. С точки зрения наших форматов мы оставляем приверженность к моноцентрам — МРТ-диагностики. Но, как я уже говорил, постепенно расширяем сеть многопрофильными клиниками, в Новосибирске 17 клиника.

Ближе к пациентам

— Вас уже можно поздравить с запуском работы госпиталя в левобережной части Новосибирска? Интересный выбор локации — почему именно район улицы Степная? Медицинские центры достаточно часто выбирают правый берег — место сосредоточения деловой активности города…

— Да, мы уже приступили к работе и очень гордимся нашим новым и достаточно большим госпиталем, где представлены более 20 различных направлений. Для левого берега Новосибирска этот стационар уникален, поскольку работает в рамках «одного окна» — здесь можно провести все необходимые анализы, УЗИ-диагностику, проконсультироваться со специалистами, прооперироваться, а после — восстановиться. Госпиталь получился достаточно вместительным — в 5 этажей, поэтому все это можно сделать, не разъезжая по филиалам и отделениям, расположенным в разных частях города. Наши пациенты, понимая это, приезжают даже из других городов, и, например, за несколько дней нахождения здесь могут пройти полное обследование организма.

При этом в выборе левого берега случайностей не было. Сильная загруженность мостов и подъездов к ним, а также сама суть локации и ее многочисленных жилых районов предполагает большой и пока неудовлетворенный спрос на качественные медицинские услуги. Думаю, наш новый госпиталь поможет частично снять эту проблему.

бизнес

— По какому принципу подбиралось помещение для госпиталя?

— Мы искали новое помещение, которое бы соответствовало формату наших медицинских центров. И такое нашлось — здание на Степной изначально проектировалось под медицинский центр. Но даже при таких вводных данных без сложностей не обошлось — поскольку «Клиника Эксперт» является федеральной сетью медицинских центров, мы с огромным вниманием относимся ко всем необходимым общемировым стандартам и нормам, которые требуются для дальнейшей продуктивной работы. В первую очередь достаточно серьезные изменения претерпели инженерные коммуникации. Очень многое сделано для работы с людьми с ограниченными возможностями.  В общем, проведена глобальная работа, которая, я надеюсь, даст отличные результаты.

— То есть человек, приехавший, например, на спецмашине или в инвалидном кресле, может беспрепятственно зайти в помещение и получить необходимую помощь?

— Наши клиники создаются в рамках действующего российского законодательства, которое предполагает доступность среды, в том числе для маломобильных граждан. В новых зданиях эти условия соблюдаются еще при этапе проектирования, а в уже построенных дорабатываются вместе с владельцами зданий.

бизнес

На перспективу

— Какие форматы работы с пациентами сейчас доступны в вашей сети — по средствам полисов ОМС, ДМС или в рамках стандартных отношений «оказанная услуга-оплата»?

— Мы работаем с  полисами ОМС, делаем МРТ в филиалах на Якушева и Красном проспекте. Также работаем и с полисами ДМС. Естественно, с частными лицами, а также компаниями по прямым договорам. Если у предприятия есть желание работать с нашим медицинским центром, мы готовы осуществлять всю необходимую помощь. Более того, мы стремимся стать семейным центром — для консультации и лечения взрослых и детей, если это позволяют правила. Дело в том, что отдельной лицензии на работу с детьми у нас нет, но ряд направлений, как, например, ЛОР-услуги, предполагают работу специалистов со всеми группами граждан. Наша клиника специализируется в этой отрасли, поэтому мы можем помочь всем. Также «Клиника Эксперт» очень серьезно погружена в такие «взрослые» области, как травматология, урология, гинекология и маммология.

— Еще один очень важный момент — доступность и быстрота услуг еще на этапе предварительной записи. Насколько проработана работа колл-центра и возможности оперативной записи на прием как в госпитале, так и в ваших поликлинических отделениях?

На данный момент у нас присутствует полный контакт с пациентом – колл-центр, работающий с 7 утра и до 22 часов вечера, общение в онлайн-чате, мы также коммуницируем посредством популярных мессенджеров, электронной почты и социальных сетей. Это направление требует постоянного развития, поэтому мы также создали единый дата-центр, который отвечает всем требованиям безопасности хранения медицинских данных и информационной безопасности. На замену IT-оборудования и обеспечение взаимодействия с дата-центром нам потребуется около 500 млн рублей. Эти деньги заложены в трехлетнем бюджете, надеюсь, что нам удастся осуществить этот этап, который по факту должен принести серьезные изменения в работе всей сети. К слову, на данный момент колл-центр работает в едином формате, благодаря чему мы можем работать во всех часовых поясах Российской Федерации. Центры из Костромы, Томска, Липецка, Челябинска передают нагрузку друг другу в зависимости от активности часовых поясов.

бизнес

Еще одна задача, которая стоит перед сетью, — интегрироваться в ряд форматов-агрегаторов, в том числе услуги «Мое здоровье», доступной через портал госуслуг. Современный человек привык выбирать, а мы стремимся сделать так, чтобы этот выбор был очевиден — обратиться в «Клинику Эксперт», которой доверяют миллионы россиян.

Многопрофильная клиника в Новосибирске:
ул. Степная, 23

Диагностические центры в Новосибирске:
ул. Красный проспект, 79/1
ул. Якушева, 41 к. 2

+7 (383) 388-51-37

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Регионы: Сибирь

Теги : медицина Клиника Эксперт здоровье


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