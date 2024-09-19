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Новосибирский стрелок создал оборудование для перезарядки снайперских винтовок

  • 19/09/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский стрелок создал оборудование для перезарядки снайперских винтовок
Оборудование позволит повысить боеспособность целого подразделения.

Спортивный стрелок из Новосибирска собрал комплект оборудования для снаряжения патронов снайперских винтовок.

Каждая винтовка требует боеприпаса, настроенного под ее характеристики, что позволяет раскрыть максимальный потенциал. Заводским патроном это сделать невозможно.

Поставки импортных боеприпасов для иностранных винтовок в ВС РФ прекратились. Отечественный патрон в данных калибрах до СВО не производился.

– Неравнодушные стрелки спортсмены в настоящее время стараются помочь нашим снайперам, – говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской области.

Некоторые из них закупают оборудование и материалы для снаряжения патронов, а также обучают этому искусству. Другие – занимаются изготовлением боеприпасов, после чего  передают их в подразделения.

– Такой «чёрный ящик», собранный при поддержке Народного фронта и Кулибин клуба позволит повысить боеспособность целого подразделения, – уверены в пресс-службе организации.

Ранее редакция сообщала о том, что икону Александра Невского передали Герою России из Новосибирской области.

Источник фото: Народный фронт Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спортивный стрелок СВО Народный фронт боеприпасы


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