Новосибирская школьница сбежала от отца с мачехой, обвинив их в истязании

Девушка из Куйбышева пожаловалась на отвратительное отношение со стороны отца и мачехи. Из-за этого она сбежала к родной маме. Как рассказал школьница журналистам, отношения с мачехой у нее оставляют желать лучшего. По словам девушки, ее постоянно оскорбляют и бьют.

У Ирины* (имя изменено) есть родная мать, но с ней она не живет. Сейчас женщина пошла в суд и добивается, чтобы ребенка оставили с ней.

Отец считает, что все проблемы связаны с подростковым возрастом дочери.

Семейной трагедией заинтересовались в региональном СКР.

— В Куйбышевском районе Новосибирской области родители применяли насилие в отношении несовершеннолетней дочери, — сообщается в релизе, которое распространил следственный комитет. — По данному факту проводится проверка.

Отца с мачехой ждет проверка по подозрению «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-тренер детского футбольного клуба избил свою сестру из-за квартиры в Новосибирске.