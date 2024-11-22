До –19 опустится температура в Новосибирске в ближайшие выходные

В ближайшие выходные в Новосибирске резко похолодает — в отдельных районах города столбики термометров опустятся до –19 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу температура воздуха понизится до –14…–16 градусов, в пригороде до –17…–19. Местами пройдёт небольшой снег. В дневные часы мороз смягчится и столбики термометров поднимутся до –8 до –10 градусов. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в городе ожидается –11…–13, в пригороде Новосибирска –14…–16 градусов. Преимущественно без осадков. Днём температура воздуха поднимется до –4…–6 градусов. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер сохранит своё направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

23 ноября в народном календаре называют днём Родиона и Ераста, а также Зимоуказателем. С этой датой связаны приметы, поверья и запреты, касающиеся зимы и домашних дел.

Наши предки на Зимоуказатель не выходили на лёд — он достаточно тонкий и может треснуть под ногами. Они также верили, что нельзя отправляться в дальнюю дорогу — в пути человека будут ждать препятствия. Нежелательно начинать новые дела, проекты, бизнес, какие-либо деловые, денежные или творческие проекты. Нельзя брать в долг и давать в долг — не будет удачи в деньгах. После обеда люди обязательно съедали по кусочку освящённого хлеба с солью, чтобы отогнать от себя злых духов.

По приметам на Руси определяли характер предстоящей зимы:

— Если в этот день идёт снег — зима будет снежной и долгой. — Мороз и ясное небо обещают крепкие морозы на Крещение. — Если в доме убраться, то в следующем году беды обойдут стороной. — Заметили лёд на лужах — зима будет морозной, а лето богатым на урожай.

Ранее редакция сообщала о том, что городские чиновники предупредили жителей Новосибирска о надвигающейся непогоде. Согласно предоставленной мэрией информации в пятницу, 23 ноября, в сибирской столице похолодает и начнётся снегопад.