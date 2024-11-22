«Спецавтохозяйство» получило иски на сумму более 67,6 млн рублей

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области зарегистрированы два иска к МУП «Спецавтохозяйство». Истцом по ним выступает АО «Энергосила» (г. Москва).

Сумма исковых требований более 67,6 млн рублей (36,1 млн рублей и 31,5 млн рублей соответственно). На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

Редакция Infopro54 направила в МУП «САХ» запрос с просьбой прокомментировать причину спора. Предположительно, вопрос касается аренды мусоровозов.

В начале октября, на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска, руководитель департамента ЭКХ и энергетики Дмитрий Зайков отмечал, что у МУП «САХ» есть сложности с исполнением полномочий регионального оператора.

У компании имеется задолженность по оплате услуг перевозчикам.

По данным Seldon Basis, АО «Энергосила» создано в марте 2020 года в Москве. Уставной капитал компании — 35 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Аренда и лизинг грузовых транспортных средств». Информация о владельцах компании не раскрывается. Директором является Андрей Базарнов. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 31,9 млн рублей (в 2022 году — 42,8 млн рублей), чистый убыток — 3,4 млн рублей (2022 год компания завершила с чистой прибылью в 8,1 млн рублей).

«Спецавтохозяйство» в настоящее время проходит процедуру преобразования из муниципального предприятия в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия останется город Новосибирск. Судя по документам, опубликованным в решении о приватизации, краткосрочная кредиторская задолженность МУП «Спецавтохозяйство» составляет 721 млн рублей, в том числе 562 млн приходятся на расчеты с подрядчиками. Среди них ― «Академия комфорта» ФГБУ (36 млн рублей), которая работает в Советском районе, где торги на 2025 год (156 млн) не состоялись. В списке кредиторов ― ООО «Грин Терра» (15 млн), ООО «Авангард Сервис» Алексея Терехина (12,6 млн), а также ООО «Сервисная компания Спецавтохозяйство» Александра Полякова и Юлии Федоренко (107 млн рублей). Три этих компании участвовали в торгах на 2025 год, несмотря на задолженность, и выиграли лоты.

Ранее редакция сообщала, что «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске. «Спецавтохозяйство» решает вопрос о замене контейнеров и переключает вывоз РСО на себя.