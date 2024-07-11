Группа ВИС прокомментировала расторжение договора по строительству поликлиник в Новосибирске

Прозвучавшее на сессии регионального парламента заявление о расторжении соглашения по строительству нескольких ГЧП- поликлиник в Новосибирске для ГК «ВИС» стало полной неожиданностью. Об этом пресс-служба компании сообщила в ответ на запрос Infopro54. В компании пояснили, что в мае подписали с правительством дополнительное соглашение, предусматривающее продление сроков строительства по четырём объектам до 4 квартала 2025 года. Никаких официальных предложений о расторжении соглашения не поступало.

В ГК «ВИС» также прокомментировали на каком этапе находится строительство всех ГЧП-поликлиник в Новосибирске:

Метро МиР обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске

Поликлиника №2 готова на 100%, идут итоговые проверки Госстройнадзора.

Готовность поликлиники №27 составляет более 90%. Завершению работ на объекте мешают сорванные МП «МетроМиР» на 6,5 месяцев сроки по подключению объекта к системе городской канализации. Акт о технологическом присоединении группа не получила до сих пор.

Готовность ещё трёх объектов сегодня оценивается от 30 до 50 %, где полностью возведены каркасы зданий.

При этом в ГК «ВИС» отмечают, что Минздрав Новосибирской области с октября 2023 года полностью остановил финансирование строительства, ссылаясь на высокую ставку ЦБ и рост стоимости заёмного финансирования.

— Для того, чтобы продолжить строительство группа предложила компенсировать повышенную ключевую ставку в отношении очередного банковского транша в размере 1,5 млрд руб. Этот транш не позволит продолжить в полном объёме строительство, но даст возможность частично возобновить работы, чтобы не упустить текущий летний строительный сезон, — подчеркнули в ГК «ВИС». — Это незапланированные затраты частного партнёра, не предусмотренные обязательствами по действующему соглашению. Вопрос о полном возобновлении финансирования проекта на сегодняшний день не урегулирован.

По оценке группы, расторжение ГЧП-соглашения в отношении четырёх объектов на данном этапе будет сопряжено с большими юридическими трудностями, учитывая степень их строительной готовности и фактическую остановку финансирования публичной стороной.

— Процесс расторжения предполагает длительные юридические процедуры, результат которых непредсказуем. За это время стоимость строительства и оборудования может ещё вырасти, увеличив расходы бюджета на достройку поликлиник, — предупреждают в компании.

Кроме того, в компании напомнили о том, что ранее большинство строительных компаний посчитали сметы строительства объектов здравоохранения нерентабельными, а также о длительном согласовании медико-технических заданий на проектирование объектов, что привело к необходимости последующего перепроектирования в связи с существенными изменениями условий: увеличение площадей и состава оборудования. В группе «ВИС» подчеркнули, что готовы выполнить свои обязательства в полном объёме.

Напомним, сегодня о расторжении ГЧП-соглашения по нескольким поликлиникам на сессии регионального парламента заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты также предложили расторгнуть договор с ГК «ВИС» по строительству четвертого моста через Обь.