«Пойдем в кино»: новый вид «развода» мужчин на деньги появился в Сибири

В Сибири мошенники практикуют новый вид «развода» мужчин на деньги. Своих жертв злоумышленники находят на сайтах знакомств при помощи телеграм-бота поиска пары для свидания. Милая блондинка предлагает представителям сильного пола сходить в кино, после чего связывается с ними видеосвязи и уговаривает купить несуществующие билеты на сеанс.

«Успешные аферы» преступников уже были зафиксированы в Иркутске — один из пострадавших обратился в дежурную часть и поделился своим фиаско на любовном поприще.

20-летний сибиряк познакомился с привлекательной девушкой, представившейся Анной, в мобильном приложении. Блондинка записывала ему видеосообщения, в которых предложила сходить в кино. Для этого она отправила парню ссылку на чат-бот для покупки билетов. При этом молодые люди договорились разделить стоимость похода, а девушка отправила парню скриншот, якобы подтверждающий оплату половины стоимости.

Поверив красотке, доверчивый иркутянин заплатил за бронирование билетов и «сохранность имущества» 3600 рублей. Но через несколько минут ему пришло сообщение, в котором сообщалось о том, что платеж не прошел и необходимо внести аналогичную сумму. Затем оказалось, что оплата якобы прошла некорректно и деньги можно вернуть, но внеся очередной «депозит».

— Таким образом парень перевел почти 16 тысяч рублей в надежде на встречу с девушкой. При этом Анна убеждала его, что много раз пользовалась сервисом и деньги вернутся. Лишившись сбережений, парень увидел, что диалог с новой знакомой удален. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что банда кредитных мошенников выманили более 10 миллионов рублей у жителей регионов России. Главарь преступного бизнеса и 21 его подельник «зарабатывали» на доверчивых людях сидя у себя дома в Новосибирске.