Новосибирская ТЭЦ-2 подготовит проект повышения безопасности топливоподачи

В 2024 году ТЭЦ-2 в Новосибирске подготовит проект гидроизоляции бункерной галереи подачи угля. Это позволит повысить безопасность транспортировки угля до котлов. Вложения в разработку проекта превысят 2 млн рублей, строительство предварительно намечено на 2025 год.

На сегодняшний день, основным способом уборки пыли по галереям топливоподачи на ТЭЦ является гидросмыв, то есть, увлажнение угля на всех этапах транспортировки. Так, на ТЭЦ-2 для транспортировки 5000 тонн угля (74 вагона) в среднем требуется около шести тонн воды и полутора тонн пара в сутки. Реализация проекта позволит не только подавать достаточное количество воды, необходимой для уборки, но и защитит электрооборудование от попадания воды.

— Этап подачи угля, который держим на особом контроле, — выгрузка из полувагона. При плюсовых температурах воздуха применяем систему водообеспыливания — во время работы вагоноопрокидывателя включаются водяные форсунки, идет интенсивное распыление воды на уголь. Зимой на этом этапе производим уборку пыли после каждой партии выгруженных вагонов. Далее на конвейерах производится парообеспыливание, а в местах избыточного давления дополнительное обеспыливание водой: после первичного дробления угля молотковыми дробилками и на бункерной галерее, — рассказал начальник топливно-транспортного цеха Новосибирской ТЭЦ-2 Сергей Суменов.

Он подчеркнул, что способность угля к самовозгоранию требует правильной подачи топлива в котлы, так как он поглощает кислород и может воспламениться.

Подобное возгорание произошло 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в результате взрыва угольной пыли возник пожар на площади 50 квадратных метров, пострадали 23 человека.

Сейчас на ТЭЦ-2 на пути угля от вагоноопрокидывателя до конечной точки — бункера сырого угля котла — применяются шесть этапов парообеспыливания, и три этапа, где идет дополнительно к пару распыление воды непосредственно на уголь.

— Увлажнение получается поверхностное за счет скорости прохождения угля под распыляющей форсункой — 2 метра в секунду, поэтому на характеристики угля не влияет, — отметил Сергей Суменов.

Он добавил, что после дробления угольная пыль сушится — это происходит уже в котельном цехе перед подачей в котел.

После завершения смены, конвейеры подачи топлива приостанавливаются, а топливная пыль, осевшая на полу и на конструкциях, убирается специальным промышленным пылесосом.

Все эти мероприятия минимизируют риски возгорания топлива. Тем не менее, на ТЭЦ смонтирована автоматическая установка обнаружения и тушения пожара и автоматическая пожарная сигнализация. Сигналы с них поступают на центральный пульт управления топливоподачей.

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