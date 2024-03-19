Сценарии дистанционного управления светофорами в пробках тестируют в Новосибирске

По итогам 2023 года к интеллектуальной транспортной системе (ИТС) были подключены 23 светофорных объекта в Новосибирске, установлены более 100 детекторов транспорта, разработаны и внедрены системы управления светофорами и детекторами. В общей сложности на ИТС в 2022-2023 годах были направлены 411 млн рублей — сообщил на заседании транспортного комитета в региональном парламенте министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В настоящее время в Новосибирске продолжается установка детекторов транспорта. В том числе в качестве эксперимента планируется установить детекторы, нацеленные на поиск автомобилей, которые находятся в розыске или против которых совершены противоправные действия. Кроме того, идет тестирование сценарных планов управления светофорными объектами для регулирования ситуаций с пробками на дорогах.

— В 2024 году планируется провести работу по модернизации еще 93 светофорных объектов, которые будут интегрированы в ИТС. Также намечена установка 243 детекторов видеоконтроля транспорта, настройка программного обеспечения, — добавил Костылевский. — На развитие ИТС в 2024-2026 годах предусмотрены 500 млн рублей, в том числе 96,2 млн в 2024 году.

Чиновник подчеркнул, что при выполнении всех этих планов 25% светофоров Новосибирска к концу 2024 года будут подключены к ИТС, то есть область приблизится к первому уровню зрелости системы.

— Ранее предполагалось, что к 2024 году регион достигнет второго уровня зрелости ИТС и на это потребуются 850 млн рублей. Когда теперь вы планируете выйти на второй уровень и сколько средств это потребует? — поинтересовалась депутат Елена Тырина.

Анатолий Костылевский заявил, что на второй уровень зрелости ИТС регион планирует выйти после включения в систему 45% светофоров, то есть к концу 2025 года.

— Денег для этого пока достаточно. Ждем проведения торговых процедур мэрии. Лимиты этого года отторгованы. Полученная экономия снова в торгах, — добавил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что первый этап создания ИТС в Новосибирской области планировали завершить еще в 2022 году. По данным КСП, на тот момент для создания системы были необходимы более 4 млрд рублей.