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Новосибирская ТЭЦ-3 поставила первую партию золошлаков для полигона отходов

  • 18/08/2021, 16:53
Новости Новосибирска
На днях Новосибирская ТЭЦ-3 СГК поставила пробную партию золошлаковых материалов для полигона твердых бытовых отходов «Левобережный», на котором в июле этого года возник пожар.

Цель — оценить возможность применения золошлаков для предотвращения возгораний, снижения влияния свалки на экологию. СГК и собственник «Левобережного» — МУП «Спецавтохозяйство» обсуждают заключение договора на долгосрочные поставки золошлаковых материалов.

В начале августа ТЭЦ-3 СГК направила 200 куб. м золошлаковых материалов на полигон бытовых отходов «Левобережный». Станцию выбрали, учитывая ее близость к полигону. Всего трем большегрузным автомобилям потребовалось 10 рейсов.

Золошлаковые материалы перекрывают доступ воздуха к отходам на полигоне, минимизируют вероятность возгорания, а также уменьшают воздействие свалки на экологию города.

Полигон «Левобережный» в середине июля этого года стал источником сильного загрязнения воздуха в Новосибирске — случился пожар, который продолжался несколько дней. Золошлаковый материал может быть использован в качестве изолирующего слоя для послойной просыпки полигона в период эксплуатации, а в перспективе — для рекультивации полигона, выведенного из эксплуатации.

В настоящее время СГК и собственник полигона муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Спецавтохозяйство» обсуждают возможность заключения договора о крупных поставках золошлаковых материалов. Предварительно речь идет об объеме порядка 200 тыс. куб. м в течение полутора лет.

Возможность применения золошлаков ТЭЦ-3 в строительстве и коммунальном хозяйстве в апреле 2021 года подтвердила государственная экологическая экспертиза — таким образом, им присвоен статус золошлаковых материалов (ЗШМ). Аналогичное заключение СГК получила по ТЭЦ-5 в 2019 году.

После сжигания угля на ТЭЦ остается два основных вида золошлаков. Первый — мелкодисперсная сухая зола-уноса, которая образуется при сгорании угля, улавливается электрофильтрами. Второй вид — шлаки, которые образуются в котле: более крупные минеральные частицы.

Золошлаковый материал — это продукт, производимый из золошлаковых отходов из смеси золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы. Производство включает намыв и осушение золошлаковой пульпы, усреднение состава техникой, проведение производственного контроля соответствия качества установленным требованиям.

Согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления», золошлаки — отход, пятого, самого безопасного класса — «практически не опасный». К нему относится также, например, бумага.

Практика использования золошлаков ТЭЦ для отсыпки полигонов не нова. Например, еще в 2010 году золошлаковые отходы Канской ТЭЦ СГК по инициативе ученых успешно использовались в работах по тушению лигнина на полигоне Канского биохимического завода в Красноярском крае. В то же время применение глины на этом объекте было менее эффективно — на участках продолжалось горение.

Всего на золоотвалах всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области накоплено порядка 23 млн куб. метров золошлаков. Планов строить новые золоотвалы нет ни в Новосибирске, ни другом регионе присутствия СГК. Компания ведет переговоры по использованию золошлаковых материалов в нескольких отраслях экономики, а также заканчивает проектирование современных систем отбора сухой золы уноса на станциях.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ-3 СГК полигон отходов золошлаки


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