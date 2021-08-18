«Подорожник» готовится вырасти. Сначала в 3 раза

— Пандемия показала эффективность формата, в котором работает наша компания — «доступные кофейни», и помогла нам принять решение о выходе на рынок публичного привлечения инвестиций, — сообщила на пресс-конференции президент компании «Подорожник» Татьяна Фомина. — Мы уже получили регистрацию выпуска на 1,9 млрд рублей в Центробанке. Приглашаем инвесторов, которые хотели бы зайти в наш бизнес и инвестировать свои средства. Надеемся, что планируемая доходность будет достигнута.

В середине сентября эмитент намерен провести road-show первичного размещения акций. Тогда же будут названы финансовые показатели компании. Стоимость одной акции, которую может купит инвестор, составляет 1000 рублей. По словам Фоминой, эмитент рассчитывает на привлечение интереса крупных компаний, но надеется и на то, что его бумаги заинтересуют частного неквалифицированного инвестора. Публично обещать доходность при IPO эмитент не имеет права, но, по расчетам компании, вложения в акции могут окупиться в течение 5 лет, что соответствует доходности в 20% годовых. Плюс по акциям эмитент планирует выплачивать дивиденды. Оператором выпуска будет дочерняя компания «Подорожника» — ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».

Вырученные в результате IPO средства «Подорожник» планирует направить в первую очередь на развитие сети. Сегодня в нее входят около 160 доступных кофеен, из них около 45 расположены в Новосибирске, 114 — в Кемерове. В перспективе 2-3 лет компания рассчитывает увеличить сеть в 3 раза — как на привычных рынках, так и за счет выхода в новые регионы: Красноярск, Омск, Томск, Алтай. Первой точкой входа станет Красноярск.

Также «Подорожник» продолжит развитие в сторонней рознице, куда поставляет свою продукцию для реализации: магазины «Пятерочка» и «Лента», сеть АЗС «Лукойл» и т.д.

— У нас спокойные взаимоотношения с партнерами/конкурентами. Практика показала, что при размещении рядом разных точек общепита выручка растет у всех, так как у потребителя есть выбор, а значит — стимул приходить чаще. Мы работаем без агрессии, — прокомментировала конкуренцию на рынке директор сети кофеен в Новосибирске Маргарита Ипатьева.

Часть средств, полученных от эмиссии, пойдет на закупку оборудования для расширения действующего производства компании в Топках. Среди поставщиков «Подорожника» много местных производителей.

— Мясо мы сегодня покупаем в «Мираторге», так как нам необходимы 20-30 тонн продукции в месяц. Такую потребность местные производители обеспечить не могут. Часть курицы закупаем у федеральных поставщиков, овощи и зелень — у местных сельхозпроизводителей, — перечисляет старший вице-президент по производству, снабжению, логистике Оксана Дунаевская.

В компании подчеркнули, что сеть уже много лет целенаправленно отходит от первоначального бренда «бутербродницы». Сегодня в меню представлены шаурма, довольно большой выбор кофе и молочных коктейлей, завтраки (запеканка, каши), супы, десерты.

— Если говорить о тенденциях в сфере общепита, то сейчас на рынке активно развиваются пекарни, шаурма и кофейни. Наше преимущество в том, что мы совмещаем предложения этих форматов. У нас широкий ассортимент, — рассказывает Дунаевская.

Уже сейчас в «Подорожнике» говорят о следующем этапе инвестиций — втором выпуске IPO. По словам Татьяны Фоминой, он состоится через 2-3 года. На этот раз компания планирует выйти на рынок с эмиссией на 3-4 млрд рублей. Эти инвестиции пойдут на освоение южных регионов России или Москвы и Московской области.

Сеть стрит-фуда «Подорожник» работает на рынке 26 лет. В начале 2000-х компания уже выходила на рынки Санкт-Петербурга и Томска, в итоге в этих городах работали 14 и 12 объектов сети соответственно. В 2010 году они были закрыты. В компании объясняли это экономическим кризисом 2008 года и спадом на рынке общественного питания.