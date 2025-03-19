Приборы контроля установят на дымовые трубы ТЭЦ-4 в Новосибирске

В 2025-2026 годах на двух дымовых трубах ТЭЦ-4 в Новосибирске установят приборы онлайн-контроля. Они позволят мониторить состояние атмосферного воздуха на выходе из дымовых труб на содержание оксида азота, диоксида серы и твердых веществ (пыли). Вся информация в режиме онлайн будет поступать в Росприроднадзор. Также она будет открыта для общественности и экспертов. Сейчас выбросы отслеживаются инструментальным способом, при помощи замеров аккредитованными лабораториями.

Вложения в оснащение станции составят 119 млн рублей на два года.

Генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев подчеркнул, что в планах компании провести аналогичные работы по другим ТЭЦ Новосибирска. Они начнутся с 2027 года. Предполагается, что к 2029 году приборы онлайн-контроля будут установлены на шести дымовых трубах тепловых электростанций города.

Энергокомпания проводит аналогичные работы в других городах своего присутствия. Работы стартовали с Красноярска, который стал участником федерального проекта «Чистый воздух».

Стоит отметить, что Новосибирск с 1997 года не входит в перечень городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. С тех пор качество воздуха в мегаполисе улучшилось втрое. Эксперты уверены, что это связано, прежде всего, с газификацией частного сектора и улучшением систем очистки выбросов на ТЭЦ.

Напомним, проект «Чистый воздух» реализуется в России с 2019-го года. В него включены 43 города на территории которых на основании данных государственного мониторинга Росгидромета в течение трех лет фиксировались уровни загрязнения «высокий» и «очень высокий». Из Новосибирской области в проект входит Искитим.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году СГК вложит в инвестиционные проекты по обеспечению надежности работы оборудования ТЭЦ Новосибирской области и экологические проекты 3,3 млрд рублей.