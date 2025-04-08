В Новосибирске оштрафовано более 200 нарушителей парковки

В марте в Центральном округе Новосибирска с помощью комплекса «ПаркНет-М» было зафиксировано более 200 случаев нарушения правил парковки. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на автомобиль, который ежедневно выходит на маршруты, составленные с учётом обращений граждан, устанавливается комплекс, состоящий из планшета и камеры.

Устройство автоматически фиксирует нарушения правил парковки, включая время, координаты и номер автомобиля. Затем данные отправляются в ГИБДД в виде запроса для установления собственников транспортного средства. После этого выносится постановление, которое рассматривается на административной комиссии. По результатам рассмотрения назначается штраф, который приходит напрямую на портал Госуслуг.

— В Центральном округе припаркованные на газонах автомобили — это, к сожалению, частое явление. С марта 2025 года зафиксировано более 200 нарушений. Штраф составляет от 2000 рублей, за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей, — рассказал эксперт администрации Центрального округа Артур Плюснин.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одна из причин грязи и пыли в городе – парковка на газонах. Он предупредил, что нарушителей будут штрафовать. За парковку на газонах и озелененных территориях штраф составляет не менее 2000 рублей.

За нарушение водителями правил парковки транспортных средств в первом квартале текущего года выявлено 10455 правонарушений, в аналогичном периоде прошлого года — 13801, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за парковку на тротуарах в России планируют увеличить втрое. Депутаты регулярно получают обращения от тысяч граждан, недовольных превращением их дворов в парковки.