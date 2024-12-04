После пожара на АЗС в Искитиме следователи возбудили уголовное дело

В Искитиме возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Речь идет о пожаре на АЗС. Сотрудница станции получила ожоги.

— В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

Напоминаем, что днём 2 декабря 2024 года на территории автозаправочной станции произошло возгорание. В это время оператор и водитель бензовоза осуществляли перекачку из цистерны в резервуары станции. В ходе работ топливо воспламенилось.

Сотрудница Smart АЗС получила термические ожоги и была госпитализирована в медицинское учреждение.

— Ей оказывается интенсивная помощь, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что следователи проводят проверку после пожара на АЗС под Новосибирском. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.