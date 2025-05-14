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Новосибирцы начали массово отказываться от средств контрацепции

  • 14/05/2025, 09:00

Новосибирцы стали массово отказываться от средств контрацепции
Падение объёмов продаж в этом сегменте составляет десятки процентов

В Новосибирске упали продажи средств контрацепции, которые осуществляются через аптечные сети. Об этом сообщили аналитики компании DSM Group в ответ на запрос Infopro54.

Специалисты подсчитали, что в январе — марте 2025 года через аптечные сети Новосибирска было реализовано 174 тысячи упаковок таких средств, включая пероральные контрацептивы и презервативы. В среднем это на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Так, в первом квартале 2024 года продали 70,292 упаковок презервативов и 123,832 лекарственных препаратов, а за тот же период 2025 года — 59,996 первых и 114,905 вторых.

Если же рассматривать данные показатели в диапазоне пяти лет, то цифры будут гораздо значительнее. Объем продаж презервативов за это время снизился практически вдвое, с 95,552 упаковок за первые три месяца 2020 года до 59,996 за аналогичный период 2025 года. При этом по лекарственным препаратам падение не столь значительное, с 114,905 до 94,693 упаковок. Зато в денежном эквиваленте за пять лет объем продаж гормональных пероральных контрацептивов, напротив, вырос вдвое, с  97,4 млн рублей за период январь-март 2020 года до 181,5 млн рублей в 2025 году.

За весь прошлый год в Новосибирске было суммарно реализовано свыше 690 тысяч упаковок средств контрацепции. Этот показатель на 7% меньше, чем в 2023 году.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 ребенка. Рождаемость в области падает с 2018 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Российской Федерации с 1 сентября 2025 года вступят в силу обновлённые правила отпуска рецептурных лекарств. Эти изменения будут касаться всех регионов страны, включая Новосибирскую область. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : падение продаж контрацептивов


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