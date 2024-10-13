В Новосибирске оштрафовали хозяйку передвижного зоопарка

Россельхознадзор привлёк к административной ответственности владелицу передвижного зоопарка «Экзоферма», который гастролировал без лицензии. Сигналы в ведомство поступали от неравнодушных жителей региона. Люди жаловались, что в передвижном зверинце нарушаются законы о содержании животных.

После многочисленных обращений сибиряков в Экзоферму нагрянули проверяющие.

— Выяснилось, что у ИП Литвинчук Е.А. отсутствовала лицензия, предусмотренная статьёй об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Также зафиксированы нарушения требований ветеринарного законодательства. Кроме того, 24 из 34 зоопарковых животных не были идентифицированы и ещё два не имели ветеринарных паспортов, — пояснили в пресс-службе ведомства.

За выявленные в Экзоферме нарушения его хозяйку оштрафовали.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бывший дрессировщик Сергей Герасимов пытается через суд вернуть изъятых у него медведей. В 2023 году волонтёры обнаружили, что животные содержатся в неотапливаемом помещении, в маленьких клетках и голодают. Зоозащитники забрали косолапых и передали их Росприроднадзору.