О взрывах мобильных телефонов предупредили жителей Новосибирской области

Специалисты МЧС предупредили жителей Новосибирской области об участившихся несчастных случаев, происходящих из-за смартфонов.
По словам спасателей, оперативная информация стекается со всех регионов страны.
Одно из таких ЧП произошло в соседнем Томске в конце сентября. Во время урока у одного из учеников вспыхну телефон. Благодаря быстрой реакции учителя пожара удалось избежать и ребёнок не пострадал.
Почти похожий случай зафиксирован в начале октября в одной из школ Анапы: в телефоне подростка сдетонировал аккумулятор. К счастью, никто не пострадал.
А в Костромской области мобильник загорелся после зарядки в квартире у местного жителя. Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали мужчину и передали врачам.
Чтобы избежать трагедий новосибирские спасатели дали рекомендации по эксплуатации гаджетов:
— Используйте только сертифицированные зарядные устройства;
— Не оставляйте без присмотра телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и другие устройства на зарядке;
— Не оставляйте телефон на солнце и не кладите его на батареи;
— Не ставьте технику на зарядку на ночь;
— Не кладите телефон под подушку или рядом с кроватью;
— Если телефон зарядился до 100%, отключайте его от сети.
Ранее МЧС предупреждало о том, что в грозу необходимо выключить сотовые телефоны. Специалисты напомнили, что любой генератор или приёмник, создающий магнитное, поле может привлечь разряд к себе, что приведёт к трагедии.
Источник фото: официальный сайт ГУ МЧС по НСО
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