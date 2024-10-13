О взрывах мобильных телефонов предупредили жителей Новосибирской области

Специалисты МЧС предупредили жителей Новосибирской области об участившихся несчастных случаев, происходящих из-за смартфонов.

По словам спасателей, оперативная информация стекается со всех регионов страны.

Одно из таких ЧП произошло в соседнем Томске в конце сентября. Во время урока у одного из учеников вспыхну телефон. Благодаря быстрой реакции учителя пожара удалось избежать и ребёнок не пострадал.

Почти похожий случай зафиксирован в начале октября в одной из школ Анапы: в телефоне подростка сдетонировал аккумулятор. К счастью, никто не пострадал.

А в Костромской области мобильник загорелся после зарядки в квартире у местного жителя. Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали мужчину и передали врачам.

Чтобы избежать трагедий новосибирские спасатели дали рекомендации по эксплуатации гаджетов:

— Используйте только сертифицированные зарядные устройства; — Не оставляйте без присмотра телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и другие устройства на зарядке; — Не оставляйте телефон на солнце и не кладите его на батареи; — Не ставьте технику на зарядку на ночь; — Не кладите телефон под подушку или рядом с кроватью; — Если телефон зарядился до 100%, отключайте его от сети.

Ранее МЧС предупреждало о том, что в грозу необходимо выключить сотовые телефоны. Специалисты напомнили, что любой генератор или приёмник, создающий магнитное, поле может привлечь разряд к себе, что приведёт к трагедии.