«Взрывы по всему массиву»: дети мигрантов с петардами кошмарят новосибирскую «Плющиху»

На подростков-хулиганов пожаловались жители сразу нескольких высоток в жилмассиве «Плющихинский». Поводом послужил взрыв, прогремевший поздним вечером 11 октября во дворе жилого дома на улице Потылицына, 7/3.

Момент взрыва во дворе попал в объектив камеры наблюдения. Видно, что от мощного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и пошел дым.

Подобные инциденты, заметили новосибирцы, происходили во дворах домов: на улице Потылицына, 7 и 11, а также на улице Татьяны Снежиной, 19/1 и 21. По сообщениям очевидцев, вечерние шоу с петардами устраивает толпа из 5-7 нерусских подростков. На замечания взрослых хулиганы не реагируют и ничего не боятся.

Жильцы многоэтажек не исключают, что от баловства с петардами малолетние пакостники могут перейти к более серьёзным вещам.

— Взрывы по всему массиву, стоит уже в полицию передать сигнал. — Детишки подожгли что то и побежали. Надо искать и наказывать за это. — В следующий раз машина рванёт, вот тогда мужчины начнут активироваться. — Заявление написано в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило сообщение о хлопке во дворе одного из домов Октябрьского района.

— Прибывшие на место сотрудники полиции не обнаружили лиц, совершающих противоправные деяния, — пояснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о подростках-мигрантах, которые кошмарят детей электрошокером и держат в страхе Плющихинский жилмассив.