«Взрывы по всему массиву»: дети мигрантов с петардами кошмарят новосибирскую «Плющиху»

На подростков-хулиганов пожаловались жители сразу нескольких высоток в жилмассиве «Плющихинский». Поводом послужил взрыв, прогремевший поздним вечером 11 октября во дворе жилого дома на улице Потылицына, 7/3.
Момент взрыва во дворе попал в объектив камеры наблюдения. Видно, что от мощного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и пошел дым.
Подобные инциденты, заметили новосибирцы, происходили во дворах домов: на улице Потылицына, 7 и 11, а также на улице Татьяны Снежиной, 19/1 и 21. По сообщениям очевидцев, вечерние шоу с петардами устраивает толпа из 5-7 нерусских подростков. На замечания взрослых хулиганы не реагируют и ничего не боятся.
Жильцы многоэтажек не исключают, что от баловства с петардами малолетние пакостники могут перейти к более серьёзным вещам.
— Взрывы по всему массиву, стоит уже в полицию передать сигнал.
— Детишки подожгли что то и побежали. Надо искать и наказывать за это.
— В следующий раз машина рванёт, вот тогда мужчины начнут активироваться.
— Заявление написано в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило сообщение о хлопке во дворе одного из домов Октябрьского района.
— Прибывшие на место сотрудники полиции не обнаружили лиц, совершающих противоправные деяния, — пояснили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о подростках-мигрантах, которые кошмарят детей электрошокером и держат в страхе Плющихинский жилмассив.
Источник фото и видео: группа «МЖК Восточный, Плющихинский» в ВКонтакте/предоставлено Екатериной Юрьевной и Натальей Куликовой
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