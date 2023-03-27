В Минсельхозе рапортуют о нормализации ситуации с вывозом зерна

Отгрузка зерна железнодорожным транспортом на территории Новосибирской области постепенно активизируется. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщил в своём докладе глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

— В период с 1 сентября 2022 года вывезено 556 тыс тонн, в том числе 433 тыс тонн — на экспорт (54% к прошлогоднему уровню), — приводит данные министр. — За 23 дня марта отгружено 66 тыс тонн (943 вагона) при средней отгрузке 41 вагон в день. На текущей неделе проводим совещание с Западно-Сибирским управлением РЖД по согласованию работы, с компанией «Сибагро» и переработчиками.

Что касается реализационной цены на зерно, то, по информации Евгения Лещенко, за последнее время она существенно не изменилась: средняя цена пшеницы 3 класса — 11,6 тыс/тонна, 4 — 10,7 тыс/тонна, фуражной — 8,6 тыс/тонна.

— Цена реализации зерна сейчас ниже себестоимости, — в частности, отмечал депутат, директор Чикской птицефабрики Андрей Биль. — Что с этим делать? Вся Сибирь получила 0,6% квот на вывоз зерна. У нас в регионе при урожае 3,6 млн тонн, реализации 61% зерна и остатках 400 тысяч тонн где-то зависли 1,5 млн тонн зерна, которые давят на цены. Если бы зерна в остатках реально было около 400 тысяч тонн, как вы говорите, цена бы на него не падала.

Напомним, что в середине марта депутаты-аграрии в ходе заседания профильного комитета областного заксобрания говорили о таких проблемах отрасли, как низкая цена реализации зерна, отсутствие необходимой господдержки.

По словам депутата, фуражное зерно сибирских сельхозпроизводителей на рынке стоит 9 тысяч рублей за тонну, ячмень — 7 тысяч рублей, а овес вообще никому не нужен.

Ещё один депутат — директор Сибирской продовольственной корпорации Александр Тепляков — говорил о снижении спроса и цен на урожай, в результате чего ряд аграриев отказались от посевных площадей.

— Нужно снимать зерно с рынка за счет интервенционного фонда. Пока мы видим, что рынок 2023 года будет для отрасли сумасшедшим в отрицательном смысле этого слова, — предупреждал Тепляков.

На минувшей неделе стало известно, что из-за избытка урожая зерна и проблем с экспортом российские власти признали затоваривание внутреннего рынка зерном общегосударственной проблемой и пообещали расширить инструментарий по его регулированию.

Ранее редакция сообщала о предложениях «Росспецмаша» в части поддержки аграриев.