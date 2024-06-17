Новосибирские аграрии довели уровень импортозамещения семенного материала до 75%

Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона.
Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.
По словам и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, в этом году новосибирские аграрии основной упор делали на семена российской селекции. Ещё в начале весны соотношение между импортной и отечественной селекцией было 60% на 40%, но к началу посевной планка отечественного материала была повышена до 75%.
Наряду с этим, посевы кукурузы и сои в этом году на 100% выполнены семенами российской селекции.
Что касается обновления тракторного парка, то оно осуществляется в плановом режиме. В частности, приобретается техника российского производства с помощью субсидирования предприятий.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что общие затраты на посевную кампанию составляют 17,4 млрд руб, более половины стоимости приходится на минеральные удобрения и химические средства защиты.
При этом общий объём господдержки аграриев в этом году составит 5 млрд 165 млн руб.
Фото: ru.freepik.com /Автор: aleksandarlittlewolf
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