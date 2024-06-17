Очередная партия бомбардировщиков Су-34 передана на фронт из Новосибирска

«Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставила Минобороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска, сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он пояснил, что серийное производство самолетов осуществляется на предприятии ОАК — Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. О каком количество самолетов идет речь в сообщении не уточняется.

— Предприятия ОАК наращивают выпуск самолетов. Мы совершенствуем технологические и бизнес-процессы на наших производствах, находим дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаем новых сотрудников, — говорит генеральный директор ОАК, вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что на Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова с начала года на работу принято более 600 человек.

Напомним, первая в 2024 году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на НАЗ им Чкалова (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» Ростеха. — Ред.), после завершения комплекса заводских испытаний передана ВКС России в апреле 2024 года.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — Superjet 100 и МС-21.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирский авиазавод представил на Всероссийской ярмарке около 400 вакансий.