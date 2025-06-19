Новосибирские аграрии начали поставлять на экспорт расторопшу

Сельхозпредприятия Новосибирской области ежегодно наращивают объем и ассортимент экспорта, а также географию поставок. Сейчас у зарубежных покупателей растет интерес к расторопше.

— Это востребованная культура, которая входит в экологическое питание. У нас в регионе есть 11 предприятий, которые имеют сертификаты на производство экологически чистой продукции в растениеводстве и животноводстве, — пояснил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

По его словам, расторопша сегодня поставляется из Новосибирска в Черногорию. Объем поставок и экспортеров чиновник озвучить отказался, подчеркнув, что это коммерческая информация.

Напомним, в мае 2024 года в Единый государственный реестр производителей органической продукции вошло ООО «Сибирская экспортно-импортная компания». Она занимается производством органического масла из семян расторопши, сообщала пресс-служба Роскачества. По данным сайта organicfund, выращивают расторопшу четыре хозяйства в регионе: КФХ ИП Ковалёв Сергей Михайлович, ООО «Сиб-Колос», ООО «Сибирское поле», ИП Глава КФХ Толстов Сергей Владимирович.

Напомним, в 2024 году регион поставил на экспорт почти 2,2 млн тонн сельхозпродукции, объем экспорта увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом, продукцию поставлялась в 55 стран мира. В планах — рост в 2025 году в 1,3-1,4 раза, сообщил Андрей Шиделов. В экспорте 60% поставок приходится на зерновые, зернобобовые и масличные культуры (пшеница, ячмень, семена льна, семена рапса, гречиха, кукуруза, соевые бобы, подсолнечник), 16,4% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия, продукты перемола, напитки и т.д.).

Расторопша — травянистое двулетнее (в культуре однолетнее) растение из семейства сложноцветных. Используется в кулинарии, медицине.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область резко увеличила экспорт рапсового масла. С этим продуктом регион вышел на рынок Северной Кореи.