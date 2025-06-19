Партия власти в июле выдвинет кандидатов на выборы в Новосибирской области

20 июня в Новосибирской области официально стартует избирательная кампания в региональный парламент и горсовет. 10 июля реготделение «Единой России» проведет конференцию на которой будут выдвинуты кандидаты от партии. Ранее они принимали участие в праймериз.

Источник в президиуме регионального политсовета сообщил Infopro54, что в тройку лидеров от партии вошли губернатор Андрей Травников, член совета Федерации от Новосибирской области Александр Карелин и спикер Заксобраня Андрей Шимкив.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября, а также в дополнительные дни — 12 и 13 сентября. В восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

Ранее редакция сообщала о том, какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области.