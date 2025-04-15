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Новосибирская область резко увеличила экспорт рапсового масла

  • 15/04/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область резко увеличила экспорт рапсового масла
С этим продуктом регион вышел на рынок Северной Кореи

По итогам первого квартала 2025 года регионы Сибирского федерального округа увеличили экспорт рапсового масла. По данным директора Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» (ведомство Россельхознадзора) Марии Шостак, к концу марта объем зарубежных поставок достиг 52 тыс. тонн — рост в 2,5 раза. В четыре раза увеличил поставки за рубеж Алтайский край (до 32,7 тыс. тонн), в 3,8 раза — Новосибирская область (8,4 тысячи тонн), на 43% — Томская область (4,3 тысячи тонн)

Ключевое направление экспорта по-прежнему Китай. В эту страну сибирские производители за квартал направили 51,4 тысячи тонн продукции. Однако, было открыто и новое экспортное направление. Новосибирская область осуществила первую поставку 200 тонн рапсового масла в Северную Корею. Продукция также начала поставляться в Беларусь и Казахстан, пояснила Мария Шостак.

В целом по округу в 2024 году было произведено 310 тысяч тонн рапсового масла. Кроме того, округ увеличил сбор рапса на 18% до 1,7 миллионов тонн. Новосибирские аграрии собрали 265 тысяч тонн рапса.

Напомним, в Новосибирской области работают достаточно много производителей растительного масла. В частности, компания «Армаз», помимо подсолнечного масла, производит рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное и наращивает объем экспорта. В 2023 году растительное масло из рапса начал производить завод в Татарске. В январе 2025-го сельхозкооператив «Сибирское зерно» также заявил о планах запустить производство растительного масла.  Отжимать продукт будут из местного сырья: подсолнечника, рапса, горчицы и льна. Этим летом готовится запуск завода по производству рапсового масла компании ООО «Маслов» под Бердском.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии в этом году планируют увеличивать посевы рапса

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Корея Китай

Теги : экспорт масла рапсовое масло


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