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Через Новосибирск пройдет интернет-магистраль за 28 млрд рублей

  • 20/06/2025, 08:12
Автор: Юлия Данилова
Через Новосибирск пройдет интернет-магистраль за 28 млрд рублей
Она позволит улучшить связь в 14 крупнейших российских городах

Компания «Атлас» (Ростелеком) создает новую ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию связи (TEA NEXT) стоимостью 28,1 млрд рублей. Проект профинансируют Альфа-Банк и ВЭБ.РФ. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), пишут Ведомости.

Интернет-магистраль протяженностью 11,7 тысяч км пройдет через 27 регионов России. Ее ёмкость составит 48 пар оптических волокон. Пункты обмена трафиком разместятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Как отмечается на сайте TEA NEXT, запуск магистрали намечен на 2026 год

Как пояснил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, защищенная линия связи обеспечит высокую скорость передачи данных на огромных расстояниях. Генеральный директор «Атлас» Александр Ратушный отметил, что операторы связи смогут арендовать инфраструктуру в виде тёмных волокон для оказания услуг связи по кратчайшему маршруту от Владивостока до европейских границ через всю территорию России.

ТрансЕврАзийская волоконно-оптическая линия связи

Реализация проекта позволит улучшить интернет-связь в 14 крупнейших российских городах (через локальные привязки вдоль магистральной трассы), создать условия для развития национальных распределительных центров обработки данных.

ООО «Атлас» создано в 2020 году ПАО «Ростелеком» в виде специальной проектной компании, с целью реализации проекта TEA NEXT. Магистраль будет основой для развития внутрироссийских и международных магистральных транзитных сетей связи нового поколения на горизонте следующих 25 лет, отмечается на сайте компании. Новая линия связи не будет использовать инфраструктуру действующих российских магистральных ВОЛС. В целях безопасности оптический кабель прокладывается в «грунт» на глубину не менее 1,2 м. Для снижения вероятности повреждений маршрут проложен в обход крупных городов, на расстоянии не менее 50 км. На границах России новая линия связи соединится с аналогичными по техническим характеристикам ВОЛС партнеров, что позволит предоставить пользователям бесшовную инфраструктуру ВОЛС через весь Евразийский континент.

Напомним, в рамках ПМЭФ Новосибирская область подписала соглашения, направленные на расширение в регионе инфраструктуры связи и повышение уровня цифровизации, с общим объемом инвестиций 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста — с сайта TEA NEXT.

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ПМЭФ интернет в Новосибирске


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