Россельхозбанк займет 19 млрд рублей на строительство молочного завода

АО «Россельхозбанк» профинансирует строительство одного из крупнейших в России молочных заводов с производительностью 1150 тонн молока в сутки. На реализацию проекта, инициатором которого выступила ГК «ЭкоНива», банк направит 18,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что при финансовой поддержке банка в 2019-2020 гг. в селе Пайвино Маслянинского района Новосибирской области запланировано строительство предприятия по производству сыров, цельномолочной продукции, сливочного масла, переработке и сушке сыворотки, оснащенного новыми производственными помещениями, специализированной техникой и оборудованием.

Строящийся завод, находящийся под управлением ГК «ЭкоНива», станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе – сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Фото: с сайта ekoniva-apk.ru