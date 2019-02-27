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Россельхозбанк займет 19 млрд рублей на строительство молочного завода

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
  • 27/02/2019, 16:55
Россельхозбанк займет 19 млрд рублей на строительство молочного завода

АО «Россельхозбанк» профинансирует строительство одного из крупнейших в России молочных заводов с производительностью 1150 тонн молока в сутки. На реализацию проекта, инициатором которого выступила ГК «ЭкоНива», банк направит 18,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что при финансовой поддержке банка в 2019-2020 гг. в селе Пайвино Маслянинского района Новосибирской области запланировано строительство предприятия по производству сыров, цельномолочной продукции, сливочного масла, переработке и сушке сыворотки, оснащенного новыми производственными помещениями, специализированной техникой и оборудованием.

Строящийся завод, находящийся под управлением ГК «ЭкоНива», станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе – сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

«ЭкоНива» выбирает между Тюменью, Воронежем и Новосибирском

— К 2022 году планируем выйти на полную мощность переработки – 1150 тонн молока в сутки, — говорит президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. — Основные мощности завода будут заняты производством сыров, которые мы планируем поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны юго-восточной Азии. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком мы активно развиваемся. За последние пять лет при участии банка мы построили 16 ферм, еще девять ферм и три комбикормовых завода хотим возвести в ближайшие два года.

Фото: с сайта ekoniva-apk.ru

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