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Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

  • 15/10/2021, 17:50
Автор:
Новости Новосибирской области
Они намолотили 3 млн тонн зерна и продолжают уборочную.

Урожайность сельхозкультур в Новосибирской области в этом году рекордно высока: с убранных на данный момент 85% площадей аграрии собрали уже 3 млн тонн зерна. Полностью убрали сельхозкультуры 132 предприятия региона. Первыми районами, завершившими уборку зерновых, стали Чановский, Мошковский и Сузунский.

— При благоприятной погоде нашим аграриям достаточно будет недели для завершения уборочной, — рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

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Мощностей для качественного хранения зерна в регионе более чем достаточно: имеется 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий и более 2,8 тысяч зерноскладов сельхозорганизаций. Общая емкость единовременного хранения зерна в области оценивается в 4,9 млн тонн – гораздо больше, чем требуется.

Помимо зерновых, аграрии завершают уборку технических культур, а также картофеля и овощей. В ЗАО «Ярковское» картофель «копает» современнейший высокопроизводительный комбайн, считающийся лучшим в мире на сегодняшний день, – в России таких комбайнов единицы. Хозяйство специализируется на выращивании картофеля. В этом году посажено 632 гектара. Урожайность – выше 250 ц/га.

— В среднем по области урожайность картофеля у сельхозпроизводителей в 2021 году – выше 212 центнеров с гектара. Для сравнения, в 2020 году было 187 центнеров. Площадь посадки в сравнении с прошлым годом тоже возросла: с 2715 гектаров до 2776, — пояснил министр.

Картофелеводством занимаются в регионе 39 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Валовый сбор картофеля на данный момент составляет 57 тысяч тонн, убрано порядка 98% площадей.

Общая посевная площадь составила в Новосибирской области в 2021 году 2 млн 306 тыс. га (+40 тыс. га к 2020 году). Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 1,5 млн га (+15,3 тыс. га к 2020 году).

Уборка зерновых началась в первой декаде августа. Для проведения уборочных работ в регионе имеется: 3410 зерноуборочных комбайнов, почти половина их которых (1560 ед.) — новые энергонасыщенные комбайны. За последние три года приобретено 446 зерноуборочных комбайнов, в текущем году — 151 единица. Средняя нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет сейчас 439 га.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : урожай сбор Аграрии


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