Новосибирские активисты требуют лишить Наталью Орейро гражданства России

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа «Радетель» требует лишить актрису Наталью Орейро гражданства России. Об этом общественники написали в свое Телеграм-канале.

― С голой грудью выступила на ЛГБТ параде, ― говорится в сообщении.

Выступление на подобном мероприятии, по мнению активистов, противоречит закону о пропаганде ЛГБТ Российской Федерации. Также общественники подчеркнули, что актриса уже несколько лет является «гей-символом» в Латинской Америке.

По словам общественников, она полностью осознавала свои действия и делала все целенаправленно.

Напомним, что в октябре 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении артистке гражданства РФ. В ноябре того же года в российском посольстве в Буэнос-Айресе Орейро получила паспорт и принесла присягу.

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