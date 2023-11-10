Неотрущобам не хватает культуры: Анатолий Кубанов предложил бороться с деградацией в Новосибирске

Депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду», художественный руководитель Новосибирского драматического театра Анатолий Кубанов возмутился, что в постсоветских микрорайонах города не просто нет Домов молодёжи, КДЦ, библиотек и ДК, они даже не предусмотрены генпалном, под них не зарезервированы земельные участки. По его словам, это больно бьет по статусу города, как интеллектуальной столицы.

— Горько сознавать что сегодня, когда застройка нашего города является просто космической – как по красоте отдельных проектов домов и кварталов, так и по объёмам вводимого в эксплуатацию жилого фонда, когда новые микрорайоны и жилмассивы растут как грибы после дождя, когда все девелоперы сосредоточились в горсовете, мы забыли об этой славе, — заявил Кубанов.

Он назвал жилмассивы на окраинах Новосибирска «неотрущобами» и заявил, что человек, который не имеет доступа к культурной жизни, ментально обкрадывается. По мнению Кубанова, там, где нет библиотек, классической музыки и радующей глаз живописи, одним словом высокой культуры, неизбежно наступает дикость, деградация социальных форм жизни, а также криминализация.

Анатолий Кубанов напоминает, что в отдаленных микрорайонах на окраинах Новосибирска почти нет муниципальных культурных объектов, но при этом обилие алкомаркетов. Он заявил, что сегодня создание муниципальных досуговых центров в новых микрорайонах — это еще одни способ сократить «маятниковую миграцию» населения.

— Сегодня до трети новосибирцев может работать удалённо, из дома. А значит не только вся «социалка», но и культурные объекты — библиотеки, музеи, театры, дома творчества — должны быть рядом с ними, в шаговой доступности, — уверен Кубанов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появится Центр театрального искусства.