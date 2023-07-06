Новосибирские антимонопольщики оштрафовали «Арифметику» за незаконную рекламу займов

Новосибирское УФАС России признало ООО «Арифметика» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовало компанию на 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— На 16 ноября 2022 года на улице Кирова в Новосибирске был размещен баннер ООО «Арифметика» следующего содержания: «Арифметика Займы на любые цели. Пенсионерам ставка 0,4%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Арифметика» исключено из Государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России 19 мая 2022 года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Арифметика» (дочка «ПАО ОРГ») была основана в 2016 году. Директор компании Антон Титов. Основной вид деятельности — торговля розничная обувью в специализированных магазинах. Чистая прибыл в 2022 году составила 301,85 тыс рублей (+ 301% от 2021 года), а прибыль составила 1,33 млн рублей (+2 518% от 2021 года).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики оштрафовали компанию за нарушение интеллектуальных прав.