Похолодание придет в Новосибирск к концу недели

С 9 по 11 в Новосибирске и регионе может понизиться температура воздуха. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, это случится из-за надвигающегося холодного фронта со стороны Тюменской области.

Сервис Gismetio отмечает, что самый холодный день выпадет на воскресенье, 9 июля. Температура воздуха днем будет составлять +23, а ночью опустится до +16. Также в этот день ожидается дождь.

Напомним, что 7 июля, в день Ивана Купалы, температура воздуха ночью составит +13+18, днем термометры покажут +27+32 градуса. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра также прогнозируют кратковременные дожди и грозы в этот день. Будет ветрено. Порывы южного ветра могут достичь 16 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что теплая погода в Новосибирске продержится до конца недели.