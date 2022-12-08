Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы

В 2023 году Новосибирская область планирует заключить концессионные соглашения по 6 объектам обращения с ТКО: два больших проекта в Верх-Туле и Раздольном, по которым сейчас идут конкурсные процедуры, и 4 межрайонных/районных комплекса в Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Каргатском районах. По этим объектам идет подготовка к организации конкурсов.

— Это объекты очень маленького объема — по 15-40 тысяч тонн. В чем смысл, что мы с таким маниакальным упорством включаем эти объекты в список потенциальных концессий? — поинтересовался он. — Я вам давал заключение по Каргату, по Татарке, что заключение таких концессий экономически невыгодно. Чтобы они были привлекательны, придется тарифы по утилизации мусора поднять в 3-3,5 раза, чтобы вписаться в концессию, то есть увеличить затраты населения. Иначе ни один инвестор не придет. Он либо разориться, либо нам нужно будет устанавливать такой бешеный тариф.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко сомневается, что 4 мусоросортировочных комплекса привлекут инвесторов.

По словам Агеенко, он неоднократно предлагал строить небольшие объекты утилизации мусора за счет бюджета.

— Я предоставлял вам расчеты по объектам с мусоросортировочными комплексами до 30 тысяч тонн, полигонами — до 100 тысяч тонн, с ангарами в Каргате и Тогучине. Все это обходится в 180-300 млн рублей. Не больше. Но никак не под 400 млн рублей, — добавил Вадим Агеенко. — Уверен, что такие объекты утилизации мусора экономически невыгодно ставить под концессию. Под них никто не придет.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов парировал, что полигон в Болотом, который регион также планирует развивать по муниципальной концессии, еще меньше, но, как минимум, одна заявка на него уже есть.

— Просьба не обижать наших потенциальных инвесторов, — попросил чиновник.

Напомним, недавно правительство области объявляло конкурс по выбору концессионера на этот объект, но потом торги были приостановлены.

— Я в чем-то с вами согласен. Но мы недавно собирали рабочие группы по наказам, где речь идет о проектах на 270 млрд рублей. Если есть хоть какая-то возможность решить часть вопросов за счет частных инвестиций, то попробовать точно стоит, — добавил министр экономического развития Лев Решетников.

Председатель комитета Александр Терепа тоже попросил коллегу не рубить концессии на корню.

Кстати, в 2018 году на правительство области с концессионной инициативой выходила Ассоциация переработчиков отходов. Инвесторы предлагали по концессии создать полигоны с мусоросортировкой в Татарске, Барабинске и Тогучине. В совокупности они могли бы обслуживать 8 районов области. Объем инвестиций в один проект назывался в 600 млн рублей.

Стоит отметить, что из перечня потенциальных концессий на 2023 год исключены 19 объектов, которые входили в него в 2022 году. Решетников объяснил это тем, что инвесторы не проявляли к ним интереса в течение нескольких лет в условиях полного финансирования через концессию.

— В основном такие объекты сегодня у нас идут через 75-ОЗ «О поддержке инвестиций». Там инвесторы могут получать субсидии и налоговые льготы, оставляя эти объекты у себя в собственности. И для нас, и для инвесторов такая схема подходит больше, поэтому она работает, — подчеркнул чиновник. — Деньги на эти объекты из бюджета не выделяются.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году под Новосибирском планируют запустить экопромышленный парк.