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Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы

  • 08/12/2022, 16:05
Автор:
утилизация мусора
Чиновники призывают не отпугивать инвесторов заранее.

В 2023 году Новосибирская область планирует заключить концессионные соглашения по 6 объектам обращения с ТКО: два больших проекта в Верх-Туле и Раздольном, по которым сейчас идут конкурсные процедуры, и 4 межрайонных/районных комплекса в Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Каргатском районах. По этим объектам идет подготовка к организации конкурсов.

В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко сомневается, что 4 мусоросортировочных комплекса привлекут инвесторов.

— Это объекты очень маленького объема — по 15-40 тысяч тонн. В чем смысл, что мы с таким маниакальным упорством включаем эти объекты в список потенциальных концессий? — поинтересовался он. — Я вам давал заключение по Каргату, по Татарке, что заключение таких концессий экономически невыгодно. Чтобы они были привлекательны, придется тарифы по утилизации мусора поднять в 3-3,5 раза, чтобы вписаться в концессию, то есть увеличить затраты населения. Иначе ни один инвестор не придет. Он либо разориться, либо нам нужно будет устанавливать такой бешеный тариф.

По словам Агеенко, он неоднократно предлагал строить небольшие объекты утилизации мусора за счет бюджета.

— Я предоставлял вам расчеты по объектам с мусоросортировочными комплексами до 30 тысяч тонн, полигонами — до 100 тысяч тонн, с ангарами в Каргате и Тогучине. Все это обходится в 180-300 млн рублей. Не больше. Но никак не под 400 млн рублей, — добавил Вадим Агеенко. — Уверен, что такие объекты утилизации мусора экономически невыгодно ставить под концессию. Под них никто не придет.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов парировал, что полигон в Болотом, который регион также планирует развивать по муниципальной концессии, еще меньше, но, как минимум, одна заявка на него уже есть.

— Просьба не обижать наших потенциальных инвесторов, — попросил чиновник.

Напомним, недавно правительство области объявляло конкурс по выбору концессионера на этот объект, но потом торги были приостановлены.

— Я в чем-то с вами согласен. Но мы недавно собирали рабочие группы по наказам, где речь идет о проектах на 270 млрд рублей. Если есть хоть какая-то возможность решить часть вопросов за счет частных инвестиций, то попробовать точно стоит, — добавил министр экономического развития Лев Решетников.

Председатель комитета Александр Терепа тоже попросил коллегу не рубить концессии на корню.

Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО

Кстати, в 2018 году на правительство области с концессионной инициативой выходила Ассоциация переработчиков отходов. Инвесторы предлагали по концессии создать полигоны с мусоросортировкой в Татарске, Барабинске и Тогучине. В совокупности они могли бы обслуживать 8 районов области. Объем инвестиций в один проект назывался в 600 млн рублей.

Стоит отметить, что из перечня потенциальных концессий на 2023 год исключены 19 объектов, которые входили в него в 2022 году. Решетников объяснил это тем, что инвесторы не проявляли к ним интереса в течение нескольких лет в условиях полного финансирования через концессию.

— В основном такие объекты сегодня у нас идут через 75-ОЗ «О поддержке инвестиций». Там инвесторы могут получать субсидии и налоговые льготы, оставляя эти объекты у себя в собственности. И для нас, и для инвесторов такая схема подходит больше, поэтому она работает, — подчеркнул чиновник. — Деньги на эти объекты из бюджета не выделяются.

 

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году под Новосибирском планируют запустить экопромышленный парк

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора мусорная концессия инвестиции депутаты


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