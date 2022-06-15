«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

Кто старое помянет…

Комитеты по бюджету и строительству регионального парламента на совместном заседании рассмотрели ситуацию с обращением твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Такое решение было принято на майской сессии Заксобрания после того, как стало известно о том, что концессия по строительству мусоросортировочных полигонов, заключенная в 2016 году, расторгнута по обоюдному согласию правительства области и концессионера.

— Финансовые последствия (300 млн рублей) возникают как упущенная выгода в том случаев, когда объект построен. Пока объектов нет, эту норму применять нельзя. У частной стороны есть право заявить в суд и подать что угодно, но наша оценка: вероятность каких-то последствий практически отсутствует, — подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Ключевым вопросом, который волновал депутатов, были последствия расторжения соглашения. Представители правительства области в очередной раз заявили, что концессионер не планирует предъявлять иск к концеденту.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Александр Терепа поинтересовался правовыми последствиями разрыва соглашения и рекомендовал правительству провести аудит концессии, чтобы аналитическим путем подтвердить, что «все чисто, чтобы депутаты успокоились».

Попытку заместителя председателя комитета ЖКХ Вадима Агеенко, который уже много лет курирует «мусорную» тему, в очередной раз поднять в опрос о причинах, по которым в расторгнутой концессии были допущены ошибки, и о том, почему потребовалось 5 лет, чтобы ее разорвать, в итоге погасили. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив предложил профильному комитету детально обсудить этот вопрос на своих заседаниях с привлечением всех заинтересованных сторон.

— Я прошу обе стороны уважительно относиться друг к другу. И при этом также считаю, что ГК «ВИС» необходимо извиниться перед населением области, которые 5 лет ждали реализации проекта, — заявил Шимкив.

На новенького

Второй темой обсуждения стала новая концессия, которую сейчас готовит правительство региона. Депутаты настоятельно рекомендовали коллегам из исполнительной власти представить документы на рассмотрение парламента до того, как конкурс будет объявлен.

Судя по прозвучавшим в ходе полемики предложениям, будут рассматриваться 3 варианта управления рынком ТКО в регионе.

Все-таки концессия

— Варианты решения есть, мы их обговаривали с губернатором, услышали друг друга: разбить концессию на лоты от 1до 6. Это процесс обсуждения, — отметил Андрей Шимкив.

Министр ЖКХ Денис Архипов рассказал, что по терсхеме объекты размещения и сортировки ТКО будут находиться в 14 районах области. Часть из них построены или будут строиться за счет средств бюджета: в Искитимском районе, Кыштовке, Карасуке (построен), а также в Краснозерском и Черепановском (расширение карты). В Болотном — через инвестиционный бюджетный кредит, где 50% средств предоставляются из федерального бюджета (муниципальная концессия, размещение конкурса до конца июня). В Каргате — через концессию (ориентировочный срок объявления конкурса октябрь), в Татарске, Тогучине, Куйбышеве, Багане — тоже через концессию.

Депутат Сергей Кальченко предложил разбить концессии на более мелкие лоты. По его словам, тогда они станут доступны большему количеству игроков. В частности, депутаты предложили разбить левобережный и правобережный полигоны на 2 лота и выделить в отдельный лот Бердск, Искитим и Академгородок.

Кальченко также предложил коллегам при подготовке документации концессии не допускать к ее разработке никакие компании.

— Мы уже не раз обсуждали ситуацию, что когда приходят документы по концессии, в них сразу видно юрлицо, которое планирует победить. Но у концессионера и бюджета разные интересы. Первый планирует заработать побольше, а для второго важно, чтобы расходы были меньше, — подчеркнул Кальченко.

Кстати, сразу несколько депутатов заявили категорическое неприятие участия в новой концессии группы «ВИС» и аффилированных с ней компаний. Депутат Алексей Андреев предложил включить компанию и ее «дочку» — «Экологию-Новосибирск» — в список неблагонадежных.

— Верхом цинизма было бы, чтобы люди, которые 6 лет компостировали мозг, снова выступят в качестве концессионера по этому проекту. Многие фамилии у людей уже вызывают отторжение. Если концессией снова будут заниматься те же, кто завалил первую концессию, нас просто поднимут на смех. Просьба к исполнительной власти: учесть это, — заявил первый вице-спикер Андрей Панферов.

Но часть депутатов и представители правительства сразу предупредили, что это решение не пропустит ФАС.

Под бюджет

Депутат Дмитрий Козловский предложил представителям правительства и коллегам-депутатам рассмотреть еще один вариант — строительство мусоросортировочных заводов и полигонов за счет бюджета.

— У нас уже есть пример: на бюджетные деньги мы строим ЛДС. А 6 лет назад эту площадку хотели отдать под строительство жилмассива инвестор которого обещал построить арену, — напомнил он. — Цена вопроса с полигонами, как я понял, около 10 млрд рублей. Давайте не наступать на те же грабли. За 3 года мы эти деньги освоим. Если в такие проекты идут концессионеры, то в них хорошая экономика, и область сама будет зарабатывать и регулировать рынок ТКО. А следующим этапом мусорной реформы должно быть создание своего регоператора. В мэрии недавно отказали водителям «Экотранс-Н», которые хотели выйти на демонстрацию. Сколько можно ждать «мусорного» коллапса, когда все можно держать в областных руках?

Депутат Константин Антонов также поинтересовался у коллег и представителей правительства, почему не рассматривается вопрос реализации проекта за бюджетные средства, в том числе создание собственного регоператора.

— До 24 февраля ГК «ВИС» воспринимали совсем по-другому. Им кланялись и т.д. Но сегодня многие «великие» люди уже далеко: кто-то в Израиле, кто-то в тюрьме. Ориентироваться на людей, которые стоят за «ВИС», не нужно. После 24 февраля ситуация изменилась фундаментально, и это нужно учитывать, — предупредил депутат.

Он рекомендовал представителям правительства учесть при разработке техдокументации по концессии возможность использования и инвестирования в современные технологии утилизации мусора.

Всем сестрам по серьгам

Вадим Агеенко предложил рассмотреть коллегам третий вариант развития «мусорного» рынка. По его словам, на тематике захоронения сегодня не заработаешь, если все делать прозрачно. Отрасль коммунальных услуг жестко регламентирована законодательством, то есть инвестор сможет возвращать инвестиции только тарифом.

— Наши расчеты, сделанные еще в 2018 году, доказали, что выиграть на концессии нельзя и нормальный инвестор, если он не шарлатан, на это не пойдет. Только тот, который хочет завысить цену, — заявил депутат.

В качестве примера он привел полигон с МСК в Каргате, где за бюджетные средства планировалось построить объект за 127 млн рублей, а инвестор запросил 550 млн рублей. В Карасуке в объект вложены 120 млн бюджетных средств, в Кыштовке — 110 млн, в Северном — 68 млн.

— Там, где мы вложили бюджетные деньги, все получилось. Там, где ждем концессионера, до сих пор нет ничего. Это не доходный, а социально-ориентированный бизнес. Предлагаю построить один полигон за бюджетные средства, например в Верх-Туле, а на второй — привлечь инвестора и посмотреть на практике, как объекты будут работать, — предложил Агеенко.

P.S.

Подводя итоги обсуждения, вице-спикер регионального парламента по экономике Ирина Диденко зачитала список предложений, которые депутаты рекомендовали учесть профильным подразделениям правительства при подготовке новой концессии:

— Рассмотреть возможность применения иных, не концессионных механизмов.

— Если идти по пути концессии, то выработать публичную концессионную инициативу, не допускать выработку частной концессионной инициативы.

— Увеличить количество мусоросортировочных комплексов на территории агломерации с 2 до 3-5.

— Предусмотреть возможность заключения концессионного соглашения по каждому созданному объекту и проведение отдельного конкурса.

— Для исключения из участия в торгах лиц, которые не смогут выполнить условия концессии, учесть размер задатка в пропорциях к стоимости концессии.

— Предусмотреть соразмерный способ обеспечения концессионного соглашения к объему инвестиций, которые требуются от концессионера. Проверку состоятельности претендента провести до заключения соглашения.

— Исключить излишние бюджетные гарантии и компенсацию рисков от ведения предпринимательской деятельности концессионера.

— Прописать гарантированный объем ТКО — не более 80% от проектной мощности — исходя из реальных значений среднегодового объема утилизации ТКО.

— Учесть в соглашении затраты на будущую рекультивацию.

— При формировании техзадания учесть минимально достаточные затраты на технологическое обеспечение производственного процесса, предложить такой технологический объем, который необходим региону.

— Остальное партнер сможет реализовывать самостоятельно, исходя из того, что мусор — тоже ресурс, из которого можно извлекать прибыль, — пояснила Диденко.

Вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов напомнил участникам совместного заседания, что исполнительная и законодательная власть, помимо обсуждения таких острых тем, как утилизация ТКО, решает и другие задачи, в основе которых лежит бюджет Новосибирской области.

— Если по каким-то направлениям мусорной реформы концессионному соглашению полномочия Заксобрания невелики, то по базовым (бюджетным) у нас их более чем достаточно. Если не будут учтены замечания законодательной власти по концессии, то это наложит отрицательный оттенок на решение этих базовых вопросов, — предупредил Карпов. — Кто этого хочет? Законодатели не хотят, они протягивают исполнительной власти руку и говорят: «Давайте исправим ситуацию». В противном случае базовые вопросы будут решаться хуже, чем должны. Считаю, что депутатом нужно это сказать.

По словам Льва Решетникова, сейчас завершается разработка финансово-экономического обоснования проекта. Заместитель губернатора Сергей Семка добавил, что до 26 июня концессия будет внесена в Заксобрание. Андрей Шимкив подчеркнул, что только если все депутаты разберутся в предложениях правительства, концессия будет вынесена на обсуждение сессии 7 июля.

Ранее редакция сообщала о том, какую выгоду город и муниципальное предприятие могут получить от весеннего «мусорного» коллапса.