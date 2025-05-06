Новосибирские депутаты ограничили продажу энергетиков в больницах и школах

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на майской сессии проголосовали за запрет продажи энергетических напитков на территории, подведомственной учреждениям медицины, культуры, спорта и образования. Ограничения вступят в силу 1 сентября.

Данный законопроект в Минпромторге Новосибирской области разработали еще в конце марта. Тогда же он был одобрен правительством области. Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов уточнил, что главной целью новых ограничений является снижение потенциального вреда и профилактики употребления энергетических напитков, что будет способствовать формированию здоровых привычек.

Добавим, новосибирские власти не первыми в СФО решили ввести такие запреты. Аналогичные ограничения уже действуют в Алтайском крае. В соседнем с Новосибирской областью регионе запрет на продажу энергетиков в медицинских организациях, школах и учебных заведениях среднего профессионального образования, в том числе и взрослым, вступил в силу 1 апреля 2025 года.

Решение принято в соответствии с федеральным законом №304-ФЗ, который с 1 марта 2025 года вводит запрет на продажу энергетических напитков на территории России. В документе уточняется, что регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу энергетиков во время массовых мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина уверена, что новые ограничения будут спокойно восприняты как обществом, так и предпринимательским сообществом.