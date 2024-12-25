Продажу безалкогольных тонизирующих напитков ограничат в Новосибирской области

На официальном сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области опубликован проект закона «Об отдельных вопросах регулирования отношений в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)».

Из документа следует, что продажа безалкогольных тонизирующих напитков запрещается в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также проходят спортивные тренировки и культурные мероприятия. Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

До 10 января 2025 года ведомство проводит публичные консультации по этому проекту и сводному отчету для предпринимателей. Для этого на сайте размещен бланк опросного листа.

Руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина уверена, что новые ограничения будут спокойно восприняты как обществом, так и предпринимательским сообществом.

— Повлияет ли это на объем продаж? Несмотря на то, что эта категория растущая и данный продукт пользуется все большей популярностью, не думаю, что это существенно повлияет на общий процент продаж. Конечно, какое-то процентное падение произойдет, но показатель едва ли будет значительным. Да и общество отреагирует спокойно. Что мы делаем, если в одном магазине нет нужной продукции? Просто идем в другой магазин. Если же рассуждать с общечеловеческой точки зрения, то данную меру поддерживаю. Если моя дочь не сможет купить энергетик и заменит его свежевыжатым соком, то я буду только рада, — подчеркнула Гаранина.

Ранее редакция сообщала о том, что количество фреш-баров за год в Новосибирске выросло на 28%. Эти бары специализируются на продаже безалкогольных напитков навынос.