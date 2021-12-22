Новосибирские депутаты опасаются шоколадных «дедов морозов»

Обсуждение изменения порядка досрочного освобождения от должности представителей муниципальных должностей вылилось на сессии горсовета в дискуссию с «участием» сказочных персонажей. Согласно порядку досрочного прекращения полномочий по всем муниципальным должностям, принятому на основании изменений федерального законодательства, даже депутатов, работающих на непостоянной основе, основанием для этого может стать неполное указание сведений о доходах, после чего путем тайного голосования совета, решается вопрос об «отставке» провинившегося. Председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (КПРФ) напомнил о печальном опыте своего барабинского коллеги, теперь депутата-оппозиционера Константина Терещенко, незадекларировавшего недорогой подарок, полученный супругой. Это стало основанием для «отрешения» от мандата.

— Его супруга перед Новым годом получила конфеты в подарок, — рассказывает Бурмистров. — Он его не задекларировал, не знал просто, что супруге дали Деда Мороза шоколадного для ребенка. И его «снесли» из горсовета, лишили мандата. Это вопрос не к муниципалитету, это вопрос изменений в целом. За шоколадного Деда Мороза просто «сносят». Мне бы хотелось, чтобы в Новосибирске такие ситуации не повторялись.

Как прокомментировала ситуацию выступавшая с докладом начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко, о подобных жестких мерах речи не идет.

— Какие-то неполные, несущественные сведения, какие-то ситуации, которые не зависят от вас или произошли спонтанно, рассматриваются на комиссии, — поясняет Кондратенко. — Там принимается решение об исправлении данной ситуации. За то, о чем вы сказали, не следует отрешение от должности по закону федеральному и этому порядку в том числе. Не пугайте депутатов, пожалуйста.

Тем не менее Бурмистрова поддержал его коллега по фракции Георгий Андреев, напомнивший, как один из депутатов новосибирского горсовета недавно раздавал сладости в упаковке со своей фамилией, и поинтересовавшийся, может ли это стать основанием для досрочного лишения мандата.

— Никто не спорит, что мы обязаны принять эти нормы, — говорит Андреев. — Но все-таки предлагаю в рамках совета разобраться, о чем идет речь, потому что очень много неизвестных переменных, тех обязательств, которые мы на себя берем. Не уверен, что коллеги осознают, что мы, будучи даже депутатами, замещаем муниципальные должности. Вот я знаю, что некоторые коллеги дарят подарки друг другу и избирателям. Я видел в одной из комиссий упаковку конфет с именем депутата. Надо ли теперь декларировать эту коробку конфет или не надо? В какой срок ее можно успеть передарить, чтобы не подпасть под ответственность?

Впоследствии уже при голосовании кто-то из депутатов, забыв выключить микрофон, в разговоре с соседом «сдал» щедрого на сладкое коллегу.

— Титаренко (Председатель комиссии по социальной политике, «Единая Россия». — Ред.) на комиссии конфеты раздавал, — прозвучало за кадром сессии.

Как было озвучено в ходе обсуждения, ситуация в Барабинске — частная, она может быть оспорена депутатом в судебном порядке.

— Проект рассмотрен на комиссии и рекомендован к принятию в двух чтениях, — говорит председатель профильной комиссии Андрей Гудовский. — По Терещенко и его жене могу сказать: в суд пусть подают и там доказывают свою правоту.

В то же время, как напомнил независимый депутат Игорь Украинцев, судебное решение, вынесенное в результате в пользу Терещенко, не способствовало возвращению ему мандата.

— То, что было в Барабинске, — это вопрос компетенции юристов Совета депутатов Барабинска, — считает Украинцев. — Суды были. Пока они длились, уже срок полномочий созыва истек. Терещенко переизбрался заново, и суд уже сейчас признает: мол, да, все было неправильно, но какой мандат мы вам сейчас вернем, если вы избрались по-новой? Уверен, что наши юристы таких ошибок, как в Барбинске, не совершат и за конфеты никого мандата не лишат.

Стоит напомнить, что в настоящий момент в судебной инстанции продолжает рассматриваться дело о возможном досрочном прекращении полномочий одного из депутатов горсовета — вице-спикера Евгения Яковенко. Его оппоненты настаивают на аннулировании результатов голосования на одном из избирательных участков в Октябрьском районе, где, по их мнению, незаконно голосовали несколько сотен курсантов института Росгвардии.