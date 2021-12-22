Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Последняя в текущем году сессия городского совета «ознаменовалась» появлением на ней редкого гостя из числа депутатов — единоросса Алексея Джулая, пришедшего ответить некоторым из коллег по депкорпусу, раскритиковавшим ГК «Дискус» на предыдущей сессии за долги перед городом. Такое предложение депутат внес в начале работы сессии при обсуждении возможных изменений в повестку.

— Прошу в части «Разное» дать мне возможность выступить по вопросу, который поднимался на прошлой сессии, где меня, к сожалению, не было, — заявил Джулай. — Было озвучено о неуплате «Дискусом» денег и так далее. Хотел бы поднять этот вопрос и сделать ответ-выступление.

Напомним, что на компании «Дискуса» приходится основная часть задолженности перед муниципалитетом за аренду земельных участков. Об этом на прошлой сессии говорили в своих выступлениях депутаты Александр Бурмистров (КПРФ), Игорь Украинцев и Ростислав Антонов (оба независимые).

Объясниться за долги Джулаю не дали (заодно оградив от возможных неудобных вопросов со стороны оппозиционеров) его же однопартийцы — председатель горсовета Дмитрий Асанцев и председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. Первый, со ссылкой на письмо руководства управления Федеральной службы судебных приставов, заявил, что перечисленные на прошлой сессии оппозиционерами факты не соответствуют действительности, правда, не конкретизировав, о каких именно фактах идет речь.

— Несколько дней назад получил письмо от службы судебных приставов — предварительный ответ по поводу тех заявлений и, с точки зрения руководителя службы, неподтвержденных фактов, которые прозвучали при обсуждении повестки на прошлой сессии от одного из наших коллег-депутатов, — сообщил спикер. — Поэтому, коллеги, просьба: высказывая предположения или ссылаясь на СМИ, где у вас нет уверенности, насколько проверены факты, которые там представлены, очень корректно выражаться, особенно в адрес государственных органов. Чтобы быть абсолютно уверенным, нужно стопроцентно располагать фактами, прежде чем делать заявления обвинительного характера.

Попутно спикер «кинул камень» за «прогул» в сторону еще одной оппозиционной группы депутатов — коалиции «Новосибирск 2020», попеняв на не первый пропуск сессии их представителем Сергеем Бойко. Напомним, что в конце ноября Бойко, находящийся с семьей за границей, объявил, что в ближайшее время не намерен возвращаться в Россию из-за возможного политического преследования. При этом политик в стримах своего интернет-телеканала ранее неоднократно критиковал Алексея Джулая за систематическое непосещение сессий и заседаний комиссий горсовета.

Что касается председателя комиссии по муниципальной собственности Сергея Бондаренко, то он предложил вопрос долгов «Дискуса» рассмотреть не на сессии, а в рамках заседания своей комиссии.

— В комиссию поступило письмо от Алексея Юрьевича о задолженности и взаимоотношениях с мэрией Новосибирска, — сообщил Бондаренко. — Поэтому мы будем в рамках комиссии рассматривать ситуацию в следующем году. А потом бы, при необходимости, мы выслушали все на сессии.

Однако окончательно «замылить» тему, обозначенную Джулаем в начале сессии, не удалось. К ней, уже при обсуждении вопроса о внесении изменений в городской бюджет, вернулся депутат Игорь Украинцев.

— К сожалению, одного коллегу потеряли, не дали выступить, хотя, на мой взгляд, надо было дать человеку объяснить свою позицию, — заявил депутат. — Может, не только комиссия по муниципальной собственности, но и более всеобъемлющее мероприятие должно быть? У нас есть рабочая группа по наполнению бюджета. Может, совместно мероприятие провести, туда же пригласить наших приставов, которые не соглашаются с озвученными коллегами-депутатами тезисами? Заодно развяжем этот «узел» — кто же все-таки виноват в том, что у нас долгов огромное количество — на миллиарды, которые могли бы пойти на развитие города, а мы до сих пор не можем найти, кто и как их должен взыскивать.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, озвученной на предыдущей сессии, общая сумма долга по аренде за землю всех арендаторов составляет 1,8 млрд. В будущем году мэрия намерена взыскать 600 млн, а в предстоящий трехлетний период — все остальное.

Кстати, после первого же перерыва Алексей Джулай ушел с сессии.