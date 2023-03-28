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Новосибирские депутаты требуют изменить законодательство в части отходов жизнедеятельности животных

  • 28/03/2023, 16:12
Автор:
обращение с отходами животноводства
Соответствующее обращение будет направлено в правительство РФ и депутатам в других регионах.

Сессия Заксобрания поддержала обращение к федеральной власти в части внесения изменений в законодательные акты, регулирующие обращение отходов жизнедеятельности домашних животных. Напомним, что, согласно нормам законодательства, действующим с 1 марта, при условии использования отходов жизнедеятельности животных с соблюдением законодательных требований побочные продукты не признаются отходами, а собственник освобождается от получения лицензии на хранение этих отходов и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Сельхозпредприятия должны сами предоставлять в Россельхознадзор информацию об объемах, дате образования, использовании побочных продуктов животноводства, их передаче третьим лицам и т.д. В 2023 году уведомления подаются до 1 мая.

утилизация навоза и помета

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

При этом, как ранее в рамках заседания профильного комитета сообщали в региональном управлении Россельхознадзора, большинство аграриев области к данному нововведению не готовы.

Если хотя бы одно из требований будет нарушено (хранение на специализированных площадках, использование продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, хранение и переработка вместе с хозбытовыми отходам), компании будут привлекаться к ответственности, сообщала депутатам на заседании комитета начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля территориального управления Россельхознадзора Надежда Никулина. Госдума планирует принять изменения в КОАП: 30-40 тысяч рублей составит штраф на должностных лиц, 50-60 тысяч ― на ИП, от 250 до 350, а также приостановки деятельности до 90 суток ― на юрлиц.

Как пояснил, выступая на сессии с докладом по данному вопросу, депутат, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков, для реализации таких проектов животноводам области (вне зависимости идёт речь о крупном предприятии или о небольшом фермерском хозяйстве) необходимо в общей сложности 14 млрд рублей, которыми подавляющее большинство животноводов попросту не располагает. По словам Теплякова, это, во-первых, приведёт к тому, что аграриям просто выгоднее станет вырезать скот в общей массе 37 тыс голов в 340 предприятиях. Во-вторых, люди потеряют рабочие места. В-третьих, начнётся передел собственности хозяйств крупными холдингами, как это уже произошло в ряде западных регионов России.

В большинстве стран мира нет таких драконовских мер, которые предусмотрены в данном распоряжении, говорит Тепляков. В «зелёной» повестке стран «глобального голубого запада», «глобального красного юга» лидеры «зелёной» повестки Грета Тумберг и Анналена Бербок дети грудничкового возраста, по сравнению с тем, что мы предусматриваем в этом законе.

По мнению депутата, кандидата медицинских наук Якова Новосёлова, много лет проработавшего главным экспертом по продовольственной безопасности Института питания Академии медицинских наук, когда-то на федеральном уровне уже был сделан шаг, хорошо подкосивший животноводческую отрасль.

Первый шаг к уничтожению нашего сельского хозяйства был в своё время сделан, когда ввели требования по спеццехам забоя, говорит Новосёлов. Все частные подворья лишились возможности заниматься животноводством. И сейчас мы добьём всё, что только можно в нашем регионе

В настоящее время на территории Новосибирской области в животноводстве задействованы 585 предприятий. Для соответствия требованиям законодательства необходимо построить более 700 специализированных площадок для хранения и переработки отходов животноводства.

 

Ранее редакция сообщала, как новосибирские аграрии готовятся утилизировать отходы животноводства.

Фото редакции

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Рубрики : ЦУР Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : утилизация навоза и помета отходы животноводства


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