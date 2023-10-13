Новосибирские дерматологи поставили диагноз картинам: у Моны Лизы нашли алопецию

Необычная экспозиция, посвященная 100-летию образования Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, открылась в регионе. Выставку презентовал врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

― Спасибо большое за те материалы, которые были представлены, я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать. На сегодняшний день это одна из лучших служб в России, мы ей гордимся, ― отметил Хальзов.

В выставочном зале старинные инструменты, которыми сто лет назад работали медики, история создания диспансера.

Особое место занимают портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей своей истории. Так, на известном полотне Леонардо да Винчи, дерматологи диагностировали у Джоконды признаки алопеции.

Первая в России мультимедийная выставка расположилась в парке «Россия – моя история». Посетить ее могут все желающие до 12 ноября. Вход свободный.