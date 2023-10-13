С прилавков магазинов исчезнут бюджетные вина из Испании и Италии

По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, почти двукратное увеличение (с 12,5 до 20%) пошлин оказало воздействие на сегмент недорогих тихих и игристых вин, передает агентство РИА Новости. Сегодня в ассортименте есть спиртное, которое ввезли в Россию до введения повышенных сборов. Однако в ближайшее время импортные вина из Италии, Испании и Франции будут продаваться только в дорогом сегменте, предупредил эксперт.

Отмечается, что бюджетные вина из стран Европы, США и Австралии в перспективе могут заменить напитки из Чили, Аргентины и ЮАР, сообщила директор по импорту Fort Дарья Сологуб. Кроме того, эксперты отметили рост импорта турецких вин.

Напомним, что с 1 августа и до конца текущего года в России ввели повышенный сбор на алкоголь из «недружественных» стран. Пошлины стали выше почти в полтора раза — с 12,5 до 20%. В правительстве утверждают, что такое решение объясняется «контрсанкциями» на действия западных государств, которые нужны «для защиты отечественных производителей», а также для не допущения ощутимого роста цен для потребителей.

Ранее редакция сообщала, что экономисты прогнозируют рост цен на алкоголь и крупы в Новосибирске.