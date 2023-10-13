Тяжелобольную неясыть из Перми спасают в Новосибирске

Волонтеры из центра реабилитации диких животным и птиц приняли у себя пернатую пациентку из Перми. Состояние длиннохвостой неясыти крайне тяжелое. Об этом журналисту Infopro54 рассказали в Центре.

— Дальнейшая её судьба в руках Бога, нам его планы на эту неясыть неизвестны, — поделились информацией волонтеры.

По словам специалистов, они делают все возможное для спасения совы, но утешительных прогнозов пока нет.

По словам волонтера, больную птицу нашли в лесу. Она была в жутком состоянии, но без видимых механических повреждений.

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