Тяжелобольную неясыть из Перми спасают в Новосибирске

Волонтеры из центра реабилитации диких животным и птиц приняли у себя пернатую пациентку из Перми. Состояние длиннохвостой неясыти крайне тяжелое. Об этом журналисту Infopro54 рассказали в Центре.
— Дальнейшая её судьба в руках Бога, нам его планы на эту неясыть неизвестны, — поделились информацией волонтеры.
По словам специалистов, они делают все возможное для спасения совы, но утешительных прогнозов пока нет.
По словам волонтера, больную птицу нашли в лесу. Она была в жутком состоянии, но без видимых механических повреждений.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском гусь и собака после смерти хозяина стали жить в одной будке.
Фото со страницы Центр реабилитации диких животных в Вконтакте
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