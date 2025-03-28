Вкладчики изучают возможности возврата на фондовый рынок

Корпоративное и потребительское кредитование в России перешло к охлаждению, в экономике появились признаки замедления инфляции. Поэтому многие эксперты полагают, что ключевая ставка ЦБ достигла максимума. В частности, в марте совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 21%. Аналитики не исключают, что вскоре последует разворот в денежно-кредитной политике ЦБ, а также постепенное снижение ключевой ставки во втором полугодии текущего года.

Судя по тому, что ставки по вкладам пошли вниз, в банках уже начали готовиться к этой ситуации. В первую очередь проценты снижаются по долгосрочным депозитам. При этом все большую актуальность приобретает вопрос о том, куда пойдут деньги с вкладов. В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» по запросу редакции Infopro54 проанализировали перспективы фондового рынка с точки зрения возможного перетока средств вкладчиков.

— Мы уже наблюдаем на рынке переток средств со вкладов и из фондов ликвидности в облигации и акции. Облигации надежных эмитентов дают инвесторам возможность фиксировать доходность на длительный период, а акции — вложиться в активы, которые могут пойти в рост при снижении ключевой ставки и улучшении геополитической ситуации, — пояснил директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Удачный момент

По данным аналитиков компании, среди корпоративных облигаций инвесторам могут быть интересны бумаги эмитентов с фиксированным купоном и, что важно, адекватным кредитным качеством. Это обеспечивает высокий уровень надежности вложений.

Доходность по облигациям складывается из двух компонентов:

Первый компонент — это купонные выплаты, которые поступают на счет инвестора раз в месяц, квартал или полугодие.

Второй компонент — изменение стоимости самой облигации.

— Сейчас еще сохраняется удачный момент, чтобы начать пополнять инвестпортфель облигациями с фиксированным купоном, причем окно возможностей ограничено: когда ключевая ставка отправится вниз, шанса зафиксировать текущую доходность уже не будет, — говорит Данилов.

Актуальными для инвесторов являются и такие ценные бумаги, которые позволяют улучшить валютную диверсификацию сбережений. Это так называемые замещающие облигации — ценные бумаги российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций, и юаневые бонды отечественных эмитентов.

Напомним, объем инвестиций физлиц в облигации на Мосбирже в феврале 2025 года достиг рекордных 224,7 миллиарда рублей, из них в корпоративные бумаги были вложены 166,7 миллиарда.

Покупка на вырост

После невыразительной динамики 2024 года российский рынок акций также пошел в рост, с начала 2025-го индекс Мосбиржи прибавил больше 10%.

При этом основной потенциал повышения впереди, уверены эксперты. Фундаментальную поддержку акции могут получить от снижения ставок в экономике.

— По статистике существенный рост на рынке акций начинается за полгода до первого снижения ключевой ставки. И сейчас вполне целесообразно увеличивать их долю в портфеле, — отмечают в БКС.

Важным фактором остается геополитика. Восстановление диалога России и США на высшем уровне уже начало сокращать геополитический дисконт, который был «зашит» в котировки фондового рынка с 2022 года. Перспектива урегулирования конфликта на Украине и «демонтажа» санкций крайне позитивна для отечественных компаний и их акций. Отдельные бумаги могут до конца года вырасти на 30–50%.

Интерес инвесторов к этим ценным бумагам также может привлечь выплата дивидендов. По расчетам аналитиков, суммарно эмитенты, бумаги которых обращаются на бирже, могут распределить среди своих акционеров около 4 триллионов рублей.

Дальше — больше

С начала года на рынок ценных бумаг вышли более миллиона человек, а общее число инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже составляет около 36 миллионов.

— Фондовый рынок хорош тем, что каждый может найти на нем оптимальную комбинацию инструментов под собственные цели, возможности, сроки инвестиций. Здесь можно максимизировать отдачу от вложений, используя, к примеру, налоговые вычеты по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), тогда как с дохода по вкладам в некоторых случаях, наоборот, приходится платить налог, — говорит Сергей Данилов.

Для тех, кто делает первые шаги на бирже, более актуальны готовые продукты и решения, такие как паевые фонды или услуги автоследования. Оптимальную комбинацию финансовых решений лучше подбирать индивидуально при помощи финансовых советников, которые формируют пакет активов с учетом готовности инвестора к риску. Как отметил Сергей Данилов, частные инвесторы чувствуют себя намного увереннее и комфортнее, когда могут в любое время проконсультироваться со своим финансовым советником. Также очень важен грамотный подбор активов с использованием сильной аналитики и возможность не упустить свежие идеи на рынке.