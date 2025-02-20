Почти 15 млрд рублей получили новосибирцы по больничным листам за 2024 год

В 2024 году 502 100 жителей Новосибирска получили пособия по временной нетрудоспособности. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области оплатило им более 1 260 000 электронных больничных листов на сумму свыше 14,8 миллиардов рублей.

— В 2025 году максимальная сумма выплаты за день увеличена по сравнению с 2024 годом на 1 634 рубля и составляет 5 673 рубля 97 копеек. Таким образом, максимальный размер пособия в месяц при стаже от 8 лет составит в 2025 году 172 488 рублей 69 копеек, — пояснил Александр Терепа, управляющий Отделением СФР по Новосибирской области.

Также следует подчеркнуть, что с 1 января 2025 года были увеличены минимальные и максимальные размеры пособия по беременности и родам.

В Новосибирской области с учётом районного коэффициента, за 140 дней декретного отпуска (70 дней до родов и 70 дней после) женщина может получить выплату в размере от 123 943 до 794 355 рублей. За 156 дней — от 138 1018 до 885 139 рублей. За 194 дня — от 171 750 до 1 100 750 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о получении предпринимателями больничных и декретных предлагают откорректировать. Сейчас предприниматель лишается этих выплат, если не уплатил полную сумму страховых взносов за предыдущий календарный год.