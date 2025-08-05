Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года компания «Россети Новосибирск» значительно расширила свою электросетевую инфраструктуру, введя в строй 156 км линий электропередач и ряд подстанций общей мощностью более 87 МВА. Этот показатель на 33% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. На модернизацию энергокомплекса региона организация направила около 1,9 млрд рублей инвестиций.

Ключевая цель масштабной инвестиционной программы, реализуемой системообразующей сетевой компанией, заключается в повышении надежности электроснабжения посредством обновления существующих энергообъектов и создании новых электросетей для подключения новых потребителей.

В текущем году продолжается модернизация высоковольтных подстанций «Юрьевская» и «Железнодорожная», в рамках которой увеличивается их трансформаторная мощность. Обновление этих центров питания позволит нарастить их совокупную мощность на 48 МВА, что обеспечит возможность выделения дополнительной мощности для тяговой подстанции.

Помимо модернизации существующих объектов, энергетики активно занимаются строительством новой подстанции 110 кВ «Молзавод», которая обеспечит электроснабжение предприятия молочной компании «ЭкоНива» мощностью 14,1 МВт.

Компания уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры в новых жилых районах. Для обеспечения электроснабжения проектов комплексного развития территорий в Калининском районе Новосибирска, включая микрорайон «Клюквенный», энергетики строят новые энергообъекты и проводят реконструкцию подстанции 110 кВ «Солнечная». Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 800 млн рублей.

Согласно планам компании на 2025 год, будет введено в эксплуатацию 460 км ЛЭП и 315 МВА мощности. Общий объем инвестиций на текущий год запланирован в размере 5,89 млрд рублей.