Тарифы на коммуналку в июле в Новосибирской области поднимутся на 11-13%

В декабре 2024 года департамент по тарифам Новосибирской области установил цены на электрическую энергию для населения региона на 2025 год в рамках предельных уровней, определенных ФАС. Тарифы без учета дифференциации по зонам суток и понижающих коэффициентов для населения, проживающего в городских населенных пунктах, установлены по трем диапазонам в зависимости от потребления электричества. С 1 июля они будут проиндексированы (в январе 2025 года тариф не менялся).

Для первого диапазона с объемом потребления до 3900 кВт-ч в месяц во втором полугодии тариф составит — 4,12 рублей за кВт-ч (+12,6%).

Для второго диапазона с объёмом потребления от 3 900 до 6 000 кВт в месяц включительно — 6,18 рубля.

Для третьего диапазона с потреблением свыше 6 000 кВт в месяц — 7,36 рубля.

При этом для населения, проживающего в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками в жилых или садовых домах и подтвердивших право собственности на объекты, в отопительный период к величине диапазонов применяется сезонный коэффициент в размере 1,8.

— Таким образом, населения, проживающее в указанных жилых домах и садовых домах, будет платить по первому диапазону с объемом потребления до 7020 кВт в месяц, по второму — от 7020 кВт, — констатировал руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Тарифы на холодное водоснабжение в регионе с 1 июля вырастут 11,97%, на горячее — на 12,9%, на водоотведение — 11,84%. Основными причинами роста тарифа, по словам Асмодьярова, являются увеличение цен тарифа на энергоресурсы, материалы и химические реагенты, используемые при производстве воды, рост МРОТ, а также индексация операционных расходов ресурсоснабжающих организаций.

В сфере теплоснабжения для организаций Новосибирской области за исключением ценовых зон теплоснабжения, тарифы вырастут на 12,1%. Основные причины роста — увеличение цен на топливо, на иные энергоресурсы и материалы. Напомним, МУП «Энергия» в Новосибирске просит поднять тарифы с 1 июля на 12,6%.

Оптовая цена на газ с 1 июля вырастет на 21%, розничная — на 11,9%.

Тариф на ТКО увеличится на 5,7% — до 461,46 рубля.

— Основными причинами роста являются индексация расходов на транспортирование ТКО собственными силами регоператора, индексация расходов на заключение и обслуживание договоров, увеличение расходов на транспортирование ТКО силами подрядных организаций, увеличение расходов на приобретение и содержание контейнеров, — перечислил Гарей Асмодьяров.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2025 года тариф на капремонт в Новосибирской области вырос на 24,29%.